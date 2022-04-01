Başkan Ergün'den Ramazan Mesajı - Son Dakika
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Başkan Ergün'den Ramazan Mesajı

01.04.2022 14:17
Başkan Ergün'den Ramazan Mesajı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayınlayarak, bu önemli ve mübarek ayın tüm Dünya'da yaşanan acı olayların son bulmasına vesile olmasını diledi.

Ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayınlayan Başkan Ergün, mesajında şunlara yer verdi: "11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına kavuşmuş olmanın manevi hazzını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri bu mübarek aya ulaştıran Rabbimize şükürler olsun. Başı rahmet, ortası bağışlanmak ve sonu cehennem ateşinden kurtuluş olarak müjdelenen mübarek Ramazan ayında tutacağımız oruçlarla yapacağımız ibadetlerle hem günahlarımızdan arınmak için fırsat bulmuş olacağız hem de birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşma gibi asil duygularımızı ön plana çıkaracağız. Son 2-3 yıldır tüm Dünya ve ülkemiz, zor günlerden ve ağır imtihanlardan geçti. Savaşlar, salgın hastalıklar, doğal afetler gibi birçok olumsuzluk insanlığın üzerinde kara bir bulut gibi dolaştı. İslam aleminin nuru, mübarek Ramazan ayının öncelikle tüm bu olumsuzluklara ve acılara son vermesi en büyük duamızdır. Şüphesiz 11 ayın sultanı Ramazan'a erişmek, yüce Rabbimizin bizlere çok özel bir nimeti ve günahlardan arınarak yeni bir hayata başlangıç yapmamız için önemli bir fırsatıdır. Bu duygu ve düşüncelerle bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni de içinde bulunduran Ramazan Ayı'nın güzel Manisa'mıza, ülkemize ve Türk-İslam Alemi'ne hayırlar getirmesini diliyorum. Ramazan ayının bir kez daha Dünya'da yaşanan acı olayların son bulmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Yüce Allah, tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Hayırlı Ramazan'lar Manisa."

Kaynak: Bültenler
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Ramazan, Manisa, İslam, Güncel, Son Dakika

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