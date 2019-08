Başkan Ergün'den Rektör Ataç'a hayırlı olsun ziyareti

Başkan Ergün, Rektör Ataç'ı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'ı makamında ziyaret etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İpek Özunan'ın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Ergün'e, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Burak Aslay, Ali Öztozlu ve Ertuğrul Yıldırım da eşlik etti. Başkan Ergün, MCBÜ rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Ataç'a hayırlı olsun dileklerini ileterek, çiçek takdim etti.

"Üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

Prof. Dr. Ahmet Ataç başta olmak üzere göreve yeni atanan diğer akademisyenlere de başarı temennileri ileten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün," Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kamu kurumlarıyla her zaman iyi istişareler içerisinde olduk. Hizmet noktasında kişiler gelip geçiyor. Önemli olan yapılması gereken hizmetleri iş birliği içerisinde yapmak. Bu çizgide göreve geldik ve devam ediyoruz. Rabbim bu çizgimizi de bozdurmasın. Her şey imkânlar dâhilinde. Üzerimize düşen ne varsa, yapma noktasında her zaman hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz" dedi.

"Halkın ve öğrencinin yanında olan bir başkansınız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç," Şahsım ve göreve yeni gelen arkadaşlarım adına iyi dilekleriniz için teşekkür ediyorum.Gerçekten halkın yanında olan, öğrencisini gözeten başkan anlayışında bulunduğunuzu canlı örneklerini geçmişte yaşadık. Üniversite yönetimi olarak gerek Büyükşehir Belediyesinden, gerek ilçe belediyelerinden daima bir şey talep eden iradeden ziyade, birlikte çocuklarımız için, evlatlarımız için, Manisa'mız içinbir şeyler yapabilmenin gayretinde olacağız.Birlikte yürünen yollarda süreç kısa sürer. Tek taraflı sağlanan imkânlar sürdürülebilir olmaz. Biz bunun farkındayız. Bizim akademisyenler olarak çok güzel cevherlerimiz var. Bunlardan Manisa halkımıza, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine sağlayacağımız imkânlar var. Çıktısı Manisa odaklı olmak kaydıyla. Büyükşehir Belediyesinin de, ilçe belediyelerinin de üniversitemizde kendini gösterebileceğini faaliyet alanları bulup çocuklarımıza yatırım yapabilecekleri yerlerimiz var. Ortak çıktımız çocuklarımız, insanımız. İnşallah hastaneyle, mühendislik fakültesiyle, tekno kentiyle güzel işler yaparız diye ümit ediyoruz. Bu noktada da birlikte yapmak gönlümüzden geçen arzudur" ifadelerinde bulundu.