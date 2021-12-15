Başkan Ergün'den Sarıkamış Şehitleri Anıtı Açılışına Davet - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyük Laleli Parkı, yeni adıyla Sarıkamış Şehitleri Parkı içerisinde yapılan Sarıkamış Şehitleri Anıtı, 16 Aralık Perşembe günü, saat 13.30'da düzenlenecek törenle açılacak. Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği'nin talebiyle 2019 yılı Aralık ayı meclisinde anıtın yapılması için gerekli kararın oybirliğiyle alındığını hatırlatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Şehitlerimizin anısını yaşatmak adına bu anıtı şehrimize kazandırdık. 16 Aralık Perşembe günü, saat 13.30'da gerçekleştireceğimiz törenle anıtımızın açılışını yapacağız. Tüm hemşehrilerimizi açılış törenimize davet ediyor, bu vesileyle aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi.