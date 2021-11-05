Başkan Ergün'den Tarım Fuarı'nda Kıyasıya Pazarlık - Son Dakika

Renkli görüntülerin yaşandığı pazarlığın ardından Başkan Ergün, satıcıyla el sıkışarak üretici ve satıcı için anlaşmayı sağladı.

Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. kez Manisa'da kapılarını açtı. Açılış törenin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve protokol üyeleri fuarda yer alan stantları gezdi. Bu sırada Başkan Ergün, Gölmarmaralı üretici İsmail Namal'ın talebi üzerine traktör pazarlığına ortak oldu. Namal için Osman Çimenoğlu ile sıkı bir traktör pazarlığına girerken, bu anlar oldukça renkli görüntüler oluşturdu. Çiftçi ve satıcının mutabık olduğu bir fiyatta anlaşan Başkan Ergün, el sıkışarak pazarlığı sonlandırdı.