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Başkan Ergün'den Toplu Taşıma Esnafına Müjde - Son Dakika

Başkan Ergün'den Toplu Taşıma Esnafına Müjde

10.11.2021 08:18
Başkan Ergün'den Toplu Taşıma Esnafına Müjde

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kasım ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda toplu ulaşım esnafını sevindirecek bir müjde verdi.

Ara komisyonların çalışma yapacağını ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MANULAŞ noktasında fedakarlık sağlayacaklarını belirten Başkan Ergün, "Tüm halk otobüsü sürücülerimizin rahatlamasını ve nefes almasını sağlayacak 3-4 tane kararımız var. Bunları inşallah gelecek mecliste karara bağlarız" dedi.

Kasım ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda toplu ulaşım esnafını sevindirecek bir müjde, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından verildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ergün, "Manisa'da 1100'ün üzerinde halk otobüsleri noktasında çalışan araçlarımız var. Bu noktada da Covid-19 salgını sürecinde 5-6 aylık bir süre meclis kararıyla kaldırdığımız yüzde 5'lik payın düşürülmesi ile ilgili, MANULAŞ hiç para almamıştı. Sonrasında normalleşme ile birlikte tekrar alınmaya başlandı. Ancak halk otobüsü hizmeti veren şoför esnafımızın talepleri bizlere ulaştırıldı. Biraz önce KAYSÜ için nasıl Soma BIS için nasıl kolaylık sağladıysak, sürücü kardeşlerimize de nefes aldıracağız. Sadece Manisa merkezde hizmet veren Muradiye hariç 155 No'lu kooperatif, günlük 70-72 bin yolcu taşırken, Covid salgını sürecinde 3-5 bin, sonra 10 binlere sonra kısmen 20 bin, son olarak 40-44 bin civarına çıktı. Büyük mağduriyetleri söz konusu. Bununla ilgili Trafik ve Ulaşım Komisyonumuz gerekli çalışmayı yapacaklar. En doğru kararı verecektir. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, MANULAŞ olarak gerekli fedakârlığı sağlayarak tüm halk otobüsü sürücülerimizin rahatlamasını ve nefes almasını sağlayacak 3-4 tane kararımız var. Bunları inşallah gelecek meclisimizde karara bağlarız" diye konuştu. Açıklamanın ardından dairesinden gelen teklif, Trafik ve Ulaşım ara komisyonuna havale edildi.

Halk Otobüsü, Cengiz Ergün, Manisa, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Ergün'den Toplu Taşıma Esnafına Müjde - Son Dakika


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