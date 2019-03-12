Başkan Ergün'den Türk Kadınlar Konseyi'ne Ziyaret

Manisa Şube başkanı Mübeccel Karkaslı'nın evinde, konsey üyeleriyle bir araya gelen Başkan Ergün, Konsey Başkanı Mübeccel Kafkaslı'ya yakın zamanda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

İl genelindeki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, eşi Şeyda Ergün ile birlikte Türk Kadınlar Konseyi'ne ziyarette bulundu. Mübeccel Kafkaslı'nın evinde konsey üyeleriyle bir araya Başkan Ergün'e ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoglu ve meclis üyesi adayları eşlik etti.

Büyükşehir'in Hizmetlerine Övgü

Ziyareti nedeniyle Başkan Ergün ve eşi Şeyda Ergün'e teşekkür eden Mübeccel Kafkaslı, "Şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Her zaman bizleri desteklediniz. Siz bizim dayanağımızsınız. Bu zamana kadar Manisa'da güzel işler başardınız. Bundan sonra da buna devam edeceğinize inanıyorum. Belediyenin yaptığı hizmetleri de memnuniyetle karşılıyoruz. Evde bakım hizmetiniz harika bir şey. Ben yaşayan bir insan olarak bunları görüyorum. Hiç bir parti gözetmeden insan olarak Manisa'ya büyük bir hizmetiniz var" dedi.

"STK'ların Yanında Olmaya Devam Edeceğiz"

Bugüne kadar sivil toplum kuruluşlarını hep desteklediklerini ve onlarla iyi ilişkiler kurmaya çalıştıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, "Sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Her şeyden önce sizlere de geçmiş olsun diyorum. Allah daha beterlerinden korusun. 2009 ve 2014 yıllarında bize gösterilen teveccühle bu makama geldik. Manisa'da doğduk, Manisa'da yetiştik. Ailemizden aldığımız terbiye gereği Manisa'nın eksikliklerini giderme gayretinde olduk. Kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarına da hep destek vermeye çalıştık. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam edeceğiz" dedi. Başkan Ergün, ziyarette konsey üyelerinin Manisa'yla ilgili sorularını da yanıtlayarak, Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgiler aktardı. Başkan Ergün ziyaretin sonunda günün anlam ve önemine binaen hediyeler takdim etti.