Başkan Ergün'den Volkswagen açıklaması

Manisa'da kurulacak Volkswagen fabrikasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Volkswagen'in Manisa'da fabrika kurması kesinleşti. Aldığımız bilgilere göre yaklaşık 1 milyar Euro yatırımla 2022 yılında faaliyete alınması planlanıyor" dedi.



Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerine geçilmeden önce meclis üyelerine hitap eden Başkan Ergün, "Geçtiğimiz hafta içinde hem Manisa'mız, hem de ülkemiz için önemli bir gelişme yaşandı. Alman otomotiv devi Volkswagen'in Manisa'da fabrika kurması kesinleşti. Aldığımız bilgilere göre yaklaşık 1 milyar Euro yatırımla 2022 yılında faaliyete alınması planlanıyor. Yıllık 300 bin araç kapasiteli tesiste ilk etapta 4 bin personelin istihdamı hedefleniyor. Bu önemli ve dev yatırımın Türkiye'ye ve Manisa'ya gelmesi için emek veren, katkı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, kıymetli bakanlarımıza ve Manisa'mızın değerli milletvekillerine Manisa adına çok teşekkür ediyor; yapılacak yatırımın hem ülkemiz ekonomisine, hem de Manisa'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu dev yatırımın istihdama ve kent ekonomisine önemli bir katma değer sağlayacağı tartışmasız. Ülkemize ve Manisa'mıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.



Öte yandan Ergün, Mustafa Kemal Atatürk'ün Manisa'ya gelişinin yıldönümünü kutladı. Ergün, "Bu vesileyle Atamızı saygı, özlem ve rahmetle anıyorum. 19 Ekim'de şehir yönetiminde önemli yeri olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutlayacağız. Bulundukları mahallelerin sesi olan ve kamuyla köprü vazifesi gören değerli muhtarlarımızın gününü şimdiden kutluyor, hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin ilanının 96'ncı yıldönümünü kutlayacağız. 19 Mayıs 1919'da büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla yakılan kurtuluş meşalesinin 9 Eylül 1922'de İzmir'in dağlarında çiçeklerin açmasıyla taçlandığı büyük Türk milletinin zaferinin ardından Türkiye, yeni bir tarih yazmıştı. Bu tarihin yazılmasında canlarını ve kanlarını seve seve feda eden başta Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ne mutlu Türküm diyene" dedi. - MANİSA