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Başkan Ergün'den Yol Yapım Dairesi Personeline Teşekkür Belgesi - Son Dakika

Başkan Ergün'den Yol Yapım Dairesi Personeline Teşekkür Belgesi

16.11.2021 16:56
Başkan Ergün'den Yol Yapım Dairesi Personeline Teşekkür Belgesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 2021 yılı asfalt sezonunda 1313 kilometrelik yol ağını asfaltlayan ekiplerin şantiye şeflerini makamında kabul ederek, teşekkür belgesi takdim etti.

2021 asfalt sezonuna 1200 kilometre hedefiyle başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, sezon sonunu 17 ilçede 1313 kilometrelik rekor bir çalışma ile noktaladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de bu kapsamda asfalt şantiye şeflerini makamında konuk etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Serdinç Bulut da yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, il genelinde Manisalıların daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşım sağlamaları amacıyla gerçekleştirilen yol yapım çalışmaları için şantiye şeflerine ve görevli personellere teşekkür etti. Başkan Ergün, şantiye şeflerine çalışmalarından ötürü teşekkür belgesi ve fincan takımı hediye etti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Ergün'den Yol Yapım Dairesi Personeline Teşekkür Belgesi - Son Dakika


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