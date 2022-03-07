Başkan Ergün Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü Kutladı - Son Dakika
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Başkan Ergün Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü Kutladı

Başkan Ergün Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü Kutladı

07.03.2022 15:50

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınlayarak, tüm kadınların gününü kutladı.

Başkan Ergün, Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şunlara yer verdi: "Bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tam adıyla Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bilim, sanat, eğitim, spor, siyaset ve iş hayatında pek çok başarıya imza atan kadınlarımız, aynı zamanda annelik gibi üzerimizdeki emek ve fedakarlıkları ile her zaman başımızın tacıdır. Herkes bilmelidir ki, kadınlarımız, milletimizi geleceğe taşıyan temel yapı taşlarımızın başında gelmektedir. Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi: "Yeryüzünde gördüğümüz her şey, kadının eseridir."İşin özü, tüm dünyada her günü Kadınlar Günü ilan etsek, yine de onlara olan borcumuzu ödeyemeyeceğimiz bir gerçektir. Ülkemizde ne yazık ki, kadına yönelik şiddet, taciz ve benzeri olaylar hepimizi üzmekte ve toplum olarak bizleri derinden yaralamaktadır. Bu üzücü olaylar ülkemiz için utanç içerirken, ne yazık ki cehaletin bizleri bu noktaya taşıdığı gerçeği de yüzümüze tokat gibi çarpmaktadır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken başta ülkemiz olmak üzere, dünyadaki herhangi bir kadının tırnağına dahi zarar gelmediği bir gelecek diliyorum. Bu duygularla tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor; aziz şehitlerimizin muhterem annelerine de en derin hürmetlerimi sunuyor, şiddet ve cinayete kurban giden tüm kadınlarımızı rahmetle anıyorum."

Kaynak: Bültenler
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