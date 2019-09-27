Son Dakika Haberleri: Başkan Ergün'e Akhisar'da yoğun ilgi
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Başkan Ergün'e Akhisar'da yoğun ilgi

1 saat önce

Açılış ve bir takım temaslarda bulunmak üzere Akhisar'a giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilk ziyaretini Kapaklı Mahallesine yaptı.

Başkan Ergün'e Akhisar'da yoğun ilgi, System.String[]

Açılış ve bir takım temaslarda bulunmak üzere Akhisar'a giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilk ziyaretini Kapaklı Mahallesine yaptı. Mahalle girişinde mahalle muhtarları ve ilçe teşkilatı tarafından çiçeklerle karşılanan Başkan Ergün, daha sonra Kapaklı Mahalle Muhtarı Murat Gökçe tarafından yapılan aşure hayrına katıldı.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cuma gününü Akhisar ilçesine ayırdı. İlk olarak Kapaklı Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Ergün'e, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yaçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu Burak Aslay ve Ertuğrul Yıldırım, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer ve Gökhan Çevik, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Daire Başkanları, Başkan Danışmanları,SPİLAŞ Genel Müdürü Engin Anlı, MANULAŞ Genel Müdürü Özgür Temiz, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu eşlik etti.


Başkan Ergün mahalle girişinde Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, Kapaklı Muhtarı Murat Gökçe, bölge muhtarları, MHP ilçe teşkilatı ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Kendisini ilgiyle karşılayan kalabalıkla tek tek tokalaşan Başkan Ergün, daha sonra mahalle camiinde cuma namazını eda etti.


Başkan Ergün, Cuma namazının ardından mahalle muhtarlığı tarafından düzenlenen aşure hayrına katıldı. Yapılan hayrın Allah katında kabul olmasını dileyen Başkan Ergün daha sonra ise, mahalle meydanında kadınlarla sohbet etti. Kadınlara çanta hediye eden Başkan Ergün'e mahalleliler yapılan hizmetler için teşekkür etti. - MANİSA

Akhisar, Kapaklı, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:12 Kaynak: İHA
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