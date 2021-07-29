Başkan Ergün, Ege Belediyeler Birliği Başkanvekili oldu - Son Dakika

Ege Belediyeler Birliği 2021 Olağan Meclis Toplantısı, İzmir'de gerçekleştirildi. Gündeminde Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimi olan toplantıda Birlik Başkanı Tunç Soyer yeniden başkan seçilirken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de birinci başkanvekilliğine getirildi.

Ege Belediyeler Birliği 2021 Olağan Meclis Toplantısı İzmir'de gerçekleştirildi. Toplantıya Ege Belediyeler Birliği Başkanı Tunç Soyer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü ve birlik üyesi belediyelerin başkanları, başkan yardımcıları ve temsilcileri katıldı. Birlik toplantısının açılış konuşmasını Ege Belediyeler Birliği Başkanı Tunç Soyer yaparken, konuşmasında Pandemi süreci, su sıkıntısı ve tarım politikalarına değindi. Açılış konuşması sonrasında gündem maddelerinin oylanmasına geçildi. Gündeminde birlik başkanlığı seçimi olan toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer birlik başkanlığına, birinci başkanvekilliğine ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün getirildi. Ahmetli Belediye Meclisi Üyesi Salih Tekeli'nin katip üyeliğini yaptığı seçimde, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan birliğin encümen üyeliğine seçildi. - MANİSA