Başkan Ergün, Eğitimci Başkanları ve Meclis Üyelerini onure etti - Son Dakika

Başkan Ergün; Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ile meclis üyeleri Mehmet Güzgülü, Fehmi Gülen, Muammer İner, İlhami Dinçer ve Hikmet Çalışkan'ın Öğretmenler Günü'nü tebrik etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kasım ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı öncesi meclis üyelerine Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi aktarırken, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili mecliste eğitimci kimlikleriyle yer alan Belediye Başkanları ile meclis üyelerine jest yaptı. Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan Ergün, "24 Kasım'da da ailemizden sonra bizlerin bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan kıymetli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlayacağız. Bu vesileyle yurdumuzun dört bir yanında fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Şehit öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anarken, emekli öğretmenlerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Meclisimizde de Zeki Kayda, Muhammet Akyol başkanlarımızla meclis üyesi arkadaşlarımız Mehmet Güzgülü, Fehmi Gülen, Muammer İner, İlhami Dinçer ve Hikmet Çalışkan, eğitimci kimlikleriyle aramızdalar. Onların da Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.