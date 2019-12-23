Başkan Ergün en güvenilir 7. başkan - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bir araştırma şirketinin 25-30 Kasım tarihlerinde Türkiye genelinde yaptığı 'En Güvenilir Belediye Başkanları' listesinde ilk 10'da yer aldı.



Bir araştırma şirketi tarafından Türkiye'nin en güvenilir, sporcuları, sanatçıları, komedyenleri ve siyasilerinin kimler olduğunu belirledi. 25-30 Kasım tarihleri arasında 30 büyükşehirde 2 bin 768 kişiyle gerçekleştirilen ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmada katılımcılara 'Türkiye'nin en güvenilir Büyükşehir Belediye Başkanı kim?' sorusu da soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 34,5'i İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu derken, İmamoğlu'nu sırasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin izledi.



Yaş grupları ve partiler dağılımında da ilk 10'da



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, en güvenilir belediye başkanları listesinde 30 büyükşehir belediye başkanı arasında 7'nci sırada yer aldı. Araştırmada, yaş grupları ve 24 Haziran genel seçimlerine göre oy verilen partilere göre gruplandırmalar da yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, her partiden ve yaş grubundan oy almasıyla dikkat çekti. Manisalıların mutluluğu ve refahı için zaman mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını belirten Başkan Ergün, kendilerine gösterilen teveccüh nedeniyle Manisalılara ve tüm vatandaşlara teşekkür etti. - MANİSA