Başkan Ergün, Erdinç Yumrukaya'yı ağırladı - Son Dakika

Erdinç Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Yumrukaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Erdinç Şirketler Grubu'nun kuruluşunun 46'ncı yılı dolayısıyla bu sevinci Başkan Ergün ile paylaşmak için ziyarette bulunduğunu belirten Yumrukaya, kendisini konuk ettiği için Başkan Ergün'e teşekkürlerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yumrukaya'ya Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 38 akademisyen tarafından hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltlik kitap serisini armağan etti.