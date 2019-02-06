Başkan Ergün Fox TV'nin Konuğu Oldu

Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 2009 yılından bugüne kadar geçen süreci anlattı. Manisa'yla ilgili bilgiler aktaran Başkan Ergün, Manisa için üzerine düşen görevi yapmaya devam edeceğini söyledi.

Fox TV ekranlarında Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sunumuyla ekranlara gelen 'Çalar Saat' programı, yayınını Manisa Büyükşehir Belediyesi Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu'nda yaptı. Yayının konuğu ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün oldu. İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Ergün, "2009 Manisa Belediye Başkanlığı ve 2014'te ilk defa oluşan bir Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile halkımız bize iki defa bu görevi verdiler. Bize oy vermiş vermemiş bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 3'üncü defa aday gösterilmiş olmamdan dolayı da Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu bizim için bir onur. Ne mutlu ki 10 senedir geride bıraktığımız çizgimizde bunu verebilmişiz" dedi.

"Üzerimize Düşeni Yapacağız"

İttifak sürecini değerlendiren Başkan Ergün, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın kendi aralarında yaptıkları görüşmeler neticesinde Ankara, İstanbul ve İzmir noktasında bir Cumhur İttifakı mutabakatı sağlanmıştı. Daha sonra da Adana, Mersin ve Manisa da bu ittifak kapsamına dahil oldu. Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz ve Mehmet Özhaseki'nin yaptığı çalışmalarla bugünlere ulaşıldı. Sonuçta yukarıdaki her iki partinin bir arada almış oldukları kararla bu ittifaka halel getirmemek adına üzerimize düşeni yapacağız. Manisa'da şahsım Cumhur İttifakı adayı olarak gösterildi. Cumhurbaşkanımız da 20 gün önce Manisa'ya geldiğinde hayırlı olsun, Allah utandırmasın dedi ve olurlarını da kendisinden almış olduk. Geçtiğimiz hafta da partimizin yaptığı aday tanıtım programında da Genel Başkanımız bizleri bir kere daha aday olarak ilan ettiler" diye konuştu.

"Belediye Başkanlarımız Birleşme Noktasında Hem Fikir"

Belediye Meclis Üyelerinin dağılımıyla ilgili soruya yanıt veren Başkan Ergün, "Her iki partinin ayrı ayrı girmesi ve fermuar liste konusu görüşme içerisinde gündeme gelecektir. Ankara, İzmir ve İstanbul'da ve belki Manisa'da ve diğer ittifakın olduğu şehirlerde meclis üyelikleri noktasında Parti yönetiminde görüşme olacağı bizlerin de bilgisi dahilinde. Ortak liste olması mevcut ilçelerin konumuna göre değişebiliyor. MHP'nin aldığı ilçeler var, AK Parti'nin aldığı ilçeler var. Oturularak karşılıklı istişare ve ortak mutabakatla çıkılması her iki partinin lehine olacaktır. Çünkü İki parti olarak Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıklarında ittifak yapıyoruz. Ancak Meclis için ayrı ayrı çıkılması oyların bölünmesine sebebiyet vereceğinden karşı grubun tek liste çıkmış olması onlara artı avantaj sağlayacağı düşünülüyor. Bu noktada herhalde bir çalışma yapılacak. Birleşme bizler için artı getiriyor. Ayrılma karşı tarafa avantaj getiriyor. Geçtiğimiz hafta Ak Parti İl Başkanlığını ziyaret ettik. 17 ilçe Belediye Başkanlarımızla bir aradaydık. Kendileriyle de istişare ettiğimizde bütün partilerin Belediye Başkanları bu birleşme noktasında hem fikir" dedi.

"Sonuna Kadar Atatürkçüyüm"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden önce siyasetin içerisinde hemen hemen hiç yer almadığını dile getiren Başkan Ergün, "Sadece 94-96 yıllarında Anavatan Partisinde 2 yıllık Manisa İl Başkan Yardımcılığı görevim vardı. Biz her zaman sporun içerisinde olduk. Manisaspor kulüp başkanlığını yıllarca yaptık. 3'üncü ligden Süper Lig'e çıktık. O süreçlerde Vestel ile birlikte kulübü bağdaştırarak onların sponsorluğu altında Manisa'ya büyük hizmetler verdik ve büyük başarılar kazandık. Herkesi kucakladık, siyaseti sporun içerisine sokmadık. O Süreç, hem de Genç İşadamları Derneği'nden gelmemiz, doğma büyüme Manisalı olmamız, iş adamlarıyla ve vatandaşlarla beraber olmamız bunlarda etken. Sonuna kadar milliyetçiyim. Ama Ocaktan yetişen birisi olarak gelmedim. 2009 yılında Genel Başkanımızın makamına girdiğimde aday değildim, çıktığımda aday olmuştum. MHP'deki sürecim orada başladı. Sonuna kadar da Atatürkçüyüm, savunucusuyum" diye konuştu.

Kırsal Projeleri Anlattı

Ekonomi ile alakalı konulara da değinilen programda, ekonomik süreci değerlendiren ve Büyükşehir Belediyesi'nin bu alandaki çalışmalarını anlatan Başkan Ergün, "Son günlerde tabi ki hava şartları fiyatların artışında çok önemli bir etken. Son dönemde Manisa'da da 15 gün öncesi büyük bir afet yaşadık. Ovada muazzam bir sel baskını yaşandı. Şehir merkezi ve ilçe merkezinde bunları yapılan alt yapı yatırımlarıyla pek hissetmedik. Kış hava şartlarının fiyatların yükselmesine bağlı olduğunu düşünüyorum. Şu anda çalışılan bir hal yasası var. Bu yasa ile alınacak tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi, üreticiden hale, halden tüketiciye gibi 3-4 el değiştirme söz konusu oluyor. Kırsal kalkınma noktasında şehirlere göçün azaltılması noktasında kırsal bölgelerde üretimi arttıracak tedbirlerin hayata geçirilmesi lazım. Belediye olarak bizim Selendi, Gördes, Sarıgöl gibi bölgelerde 250'nin üzerinde sera oluşumuna katkıda bulunduk. Yüzde 75'ini biz, yüzde 25'ini üretici karşıladı. Bu payı da iki yılda geri ödediler. Şu anda bu yapılan seralarla senede 2-3 defa ürün alabiliyorlar. Bu tür tedbirleri arttırmamız lazım. Tabi ki bir araya gelerek aynı ürünü aynı köyde üreten çiftçileri de daha organize olabilecekleri tedbirleri ortaya çıkarmamız lazım" dedi.

"Bu Sıkıntılar Geçicidir"

Geçtiğimiz hafta Cuma günü Bedesten Çarşısı ve meydanının olduğu bölgede esnaf ziyaretlerinde bulunduğunu belirten Başkan Ergün, "Haziran ayından bu yana ülkenin ekonomik noktada baskı görmesinin getirdiği etkenler maalesef yüzde 40 oranında esnafın işlerinin durduğunu kendilerinden dinleme fırsatı buldum. Bunlar geçicidir. Bunları 2001'de 2008'de de yaşadık. Ülke zaman zaman bu tür ekonomik sıkıntıları yaşamıştır. Bundan sonra da yaşayacaktır. Tahmin ediyorum 2019'un 2. yarısından sonra şartların daha iyi noktaya döneceğini düşünüyorum. Umudumuzu hiçbir zaman yitirmememiz lazım" diye konuştu.

"Daha İyi Bir Geleceği Çocuklarımız İçin Hazırlamamız Lazım"

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin geleceğin teminatı gençler için gerçekleştirdiği projelerden bahseden Başkan Ergün, "Okul öncesi çocuk kültür merkezleri ve kreşlerimiz var. 3 bin 500'ün üzerinde okul öncesi eğitimini verdiğimiz çocuklarımız var. Buna ilaveten lise ve üniversite sınavlarına hazırladığımız 8 bin 754 gencimiz var. 4 binin üzerinde Belediyespor bünyesinde 13 branşta çocuklarımız var. MABEM'de başarı yüzde 98'e ulaştı. Bunun gururunu yaşıyoruz. Gençliğe sahip çıkmamız lazım. Nasıl bugün bu mekanda dün yaşananları hatırlatma noktasında hareket ediyorsak, çocuklarımızı da kötü alışkanlıklardan ve kahve köşelerinden kurtararak ülkesini seven, Atatürk ilkelerine bağlı gençlik yetiştirmemiz lazım. Biz bugün bu makamlardayız yarın çocuklarımız bu makamlarda olacak ve bu ülkeyi yönetecekler. Daha iyi bir geleceği onlar için hazırlamamız lazım" dedi.

"Çöpten Gelir Elde Etme Noktasındayız"

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çevreye verdikleri önemin altını çizen Başkan Ergün, "Türkiye ilk defa kamu yatırımı olarak 110 milyon liranın üzerinde maliyetle tam otomatik sistemle bu bölgenin en büyük yatırımını yaptık. Bugün eski çöplük alanlarımızda artık gazdan enerji üreterek gelir elde etme noktasındayız. İlçelerimizde yaptığımız aktarma istasyonları ile ilçelerimizdeki çöpleri katı atık bertaraf tesisine taşıma noktasına geldik" diye konuştu.

"Manisa İçin Üzerimize Düşeni Yapmaya Devam Edeceğiz"

Manisa'nın en büyük sıkıntısının imar, şehir içi trafik ve otopark konusu olduğunu dile getiren Başkan Ergün, "Yaptığımız otoparklar mevcut. Türkiye'nin en büyük 560 araçlık tam otomasyonlu otoparkı Manisa'da. İnşallah önümüzdeki dönem Allah nasip ederse biz de üzerimize düşeni otopark noktasında da yerine getireceğiz. Şehrin eski yapılaşma olmasından dolayı bölgesel yer sorunları yaşıyoruz. Şehir içerisinde sabah pik saatlerde ve akşamüzeri OSB'ye giden gelen 15 bin insanımız var. Onların daha hızlı bir şekilde OSB'ye ulaştırılması, toplu taşıma noktasında yüzde 8'lik bir kullanım var. Bunu arttırmak için Manisa'da elektrikli otobüsleri hayata geçireceğiz. İmar noktasında 30 yıldır Manisa'da yapılamayan imar çalışmalarıyla şehrin gecekondulaşmış bölgelerini daha yaşanılabilir bir hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.