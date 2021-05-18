Başkan Ergün, gençliğin bayramını kutladı - Son Dakika

Mesajında gençlere de seslenen Başkan Ergün, "Ülkemizi çağdaş uygarlıklar seviyesine taşıyacak olan sizlersiniz. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında şunlara yer verdi: "Bugün şanlı Türk tarihinde önemli bir yeri olan ve ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a ayak basışının yıldönümünü kutluyoruz. Büyük Önderimizin Samsun'dan yaktığı kurtuluş meşalesi; Amasya, Sivas ve Erzurum kongreleriyle önce Anadolu topraklarına yayılmış, sonrasında yurdumuzun her köşesindeki vatandaşımızı umutsuzluktan inanca taşımıştır. Aziz milletimiz bu inançla, işgal kuvvetlerini vatanımızın her noktasından temizleyerek bir ulusun yeniden diriliş destanını yazmışlardır.

Sevgili gençler,

Ulu önderimiz Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin dönüm noktası olan 19 Mayıs tarihini, Türk gençliğine bayram olarak armağan etti. Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözünün ışığında ülkemizi çağdaş uygarlıklar seviyesine taşıyacak olan sizlersiniz. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Bu duygularla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyor; başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatan için canlarını feda eden aziz atalarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ne mutlu Türküm diyene."