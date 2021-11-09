Başkan Ergün, "Gönlümüzdeki Atatürk sevgisi hiç bitmeyecek" - Son Dakika

Başkan Ergün, "Yalnızca ülkemiz için değil; Türk dünyası ve tüm dünya için böylesine önemli bir liderin kaybı, herkes için büyük bir yastır" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şunlara yer verdi: "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Türk'ün başbuğu, son yüzyılın en büyük dehası Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83'üncü yıldönümü. Yalnızca ülkemiz için değil; Türk dünyası ve tüm dünya için böylesine önemli bir liderin kaybı, herkes için büyük bir yastır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; karamsarlık ve çaresizlik içindeki Türk milletine damarlarında akan asil kanı hatırlatarak aziz milletimizi yeniden ayağa kaldıran büyük bir devlet adamıdır. Ebedi önderimiz, 57 yıllık kısa ömrüne kahramanlık destanları, devrimleri ve köklü değişiklikleri sığdırarak, tüm dünyayı kendisine hayran bırakmış eşsiz bir liderdir. Bugün, bu büyük lideri anarken fikirlerinin ölmeyeceğine ve sonsuza kadar Türk Milleti'nin içinde bir çınar ağacı gibi köklü ve güçlü kalacağına yürekten inanıyoruz. Bu duygularla büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve minnetle anıyorum. O'nun fikirlerinin ışığında bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar koruyacağız. Gönlümüzdeki Atatürk sevgisi hiç bitmeyecek, ebediyete kadar sürecektir. Yolumuz büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Ne mutlu Türküm diyene."