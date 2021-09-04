Başkan Ergün, Gördes'in Kurtuluşunu Kutladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gördes'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Ergün, Gördes'in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında şunlara yer verdi: "Gördes'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünü kutluyor olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Gördes, Kurtuluş Savaşı sıralarında sürekli savaş sahası olmuştur. 15 Temmuz 1920'de Yunan kuvvetleri tarafından işgal edilen ilçemiz, 5 Eylül 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki kahraman ordumuz tarafından kurtarılmıştır. Bu duygularla Gördes'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünü kutluyorum. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahramanlıklarıyla dillere destan olan Gördesli Şehit Makbule Hanım ile Ege'de Kuva-yı Milliye Teşkilatını kuran Hacı Ethem Büke'yi ve nice isimsiz kahramanımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Ne mutlu Türküm diyene! "