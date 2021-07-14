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Başkan Ergün, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Ergün, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

14.07.2021 08:08
Başkan Ergün, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Temmuz ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Babalarını kaybeden Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve MASKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Hayri Okkalı'ya taziye dileklerini ileten Başkan Ergün, meclis üyelerinin Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

Sözlerine ebediyete göç eden isimleri anarak başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Haziran ayı sonunda Kırkağaç Belediye Başkanımız Yaşar İsmail Gedüz; geçtiğimiz hafta da Alaşehir Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu ve MASKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanımız Hayri Okkalı, babalarını sonsuzluğa uğurladı. Değerli belediye başkanı arkadaşlarıma ve daire başkanıma başsağlığı ve sabır dileklerimi bir kez daha iletiyor, Niyazi, Nedim ve Mustafa amcalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Büyükşehir Belediyemizde elektrik-elektronik mühendisi olarak çalışan Mustafa Olgun kardeşimizi de geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettik. Genç kardeşimize yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun. Demirci ilçemize bağlı Yiğitler Mahallesi Muhtarı Ünal Eryiğit de Hakkın rahmetine kavuştu. Değerli muhtarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve Demirci'mize başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu üzücü haberlerle ne yazık ki, Temmuz ayını karşıladık. Ebediyete göç eden tüm büyüklerimizi de bu vesileyle rahmet ve duayla anıyorum" dedi.

Meclis'e Yeni İsim

6 Haziran tarihinde yapılan muhtarlık ara seçimleri nedeniyle Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaşanan değişikliği de duyuran Başkan Ergün, "Ahmetli ilçemize bağlı Kargın Mahallesi'ndeki seçimlere de Büyükşehir Belediye Meclisimizin AK Parti'li üyesi Sedat Aydın katıldı ve seçimi kazandı. Öncelikle kendisini tebrik ediyorum. Tabi 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 17. maddesindeki, "Milletvekilliği, belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği ile muhtarlık bir şahıs uhdesinde birleşemez. Bu görevlerin birisinde bulunanlardan bir diğerine seçilenler, seçim sonuçlarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde tercih haklarını kullanırlar." Hükmü gereğince Sedat Aydın arkadaşımız, muhtarlığı tercih ettiğini bildirmiştir. Aydın'ın, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği düşmüş olduğundan yerine Cumhuriyet Halk Partisi 1. sıra yedeği Tuncay Özel gelmiştir. Tuncay Bey'e aramıza hoş geldin diyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Şehitlerimizi Andı, Manisalıların Bayramını Tebrik Etti

15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıldönümüne de değinen Başkan Ergün, "Kökü dışarıda hainler tarafından 15 Temmuz 2016'da milletin uçağını, helikopterini, tankını ve silahını yine milletin üzerine çeviren, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçti. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünün ışığında hain darbe girişiminde yaşamını yitiren aziz şehitlerimizi saygıyla anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" dedi. Tüm meclis üyelerinin ve Manisalıların bayramını da tebrik eden Başkan Ergün, "20 Temmuz'da mübarek Kurban Bayramımızı kutlayacağız. Ben şimdiden hepinizin bayramını kutluyor; ibadetlerinizin Allah katında kabul olmasını diliyorum. Yine 20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıldönümü. Bu vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyor, kurtuluş mücadelesinde hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum" diye konuştu.

Asfalt Hedefimize Ulaşacağız

24 Temmuz'da kutlanacak Gazeteciler ve Basın Bayramı'na da değinen Başkan Ergün, "Başta burada bulunan basın mensubu kardeşlerim olmak üzere, bu önemli görevi yerine getirmek için özveri ile çalışan, yerelden ulusala, tüm basın çalışanlarının '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor; sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum" dedi. Başkan Ergün, asfalt çalışmalarının da hızla devam ettiğini dile getirerek şunları söyledi: "İlimiz genelinde asfalt sezonumuzu başlattık ve yoğun bir şekilde asfaltlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhtiyaç duyulan tüm noktalarda yolların kalitesini yükseltmek ve trafik güvenliğini sağlamak için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İşaret ettiğimiz 1200 kilometrelik asfalt hedefimize inşallah bu sezonda ulaşacağız."

Bütçe Performans Birincisi Manisa Büyükşehir Belediyesi

Büyükşehir Belediyelerinin 2020 yılı faaliyet raporlarının karşılaştırılması kapsamında yapılan bir araştırma sonucunda Manisa Büyükşehir Belediyesi bütçesinin, Bütçe Performansı Birincisi olduğunun ortaya çıktığını meclis üyeleriyle paylaşan Başkan Ergün, "Gördüğünüz gibi bu tablo bütçemizin ne kadar doğru kullanıldığının ve bütçe disiplininden taviz verilmediğinin bir ispatı niteliğinde. Mali disiplin ve bu bağlamda attığımız kararlı adımlar, Manisa'mızı her dönem zirveye taşıyor. Şehrimizin parasını hemşehrilerimize yatırım olarak geri döndürmenin gururunu yaşıyor, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmanın meyvelerini topluyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyemizin 2020 yılı bütçe performansıyla 30 büyükşehir arasında birinci olması, bizler için gurur kaynağı. Bu noktada tüm emeği geçen arkadaşlarımdan Allah razı olsun diyor, teşekkür ediyorum. Güzel Manisa'mız için çalışmaya, hemşerilerimizin emaneti olan kaynakları en iyi şekilde kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Ergün, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Cengiz Ergün, Manisa, Kurban, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Ergün, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu - Son Dakika


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