Başkan Ergün İdlib şehitlerini andı, etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ergün İdlib şehitlerini andı, etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu - Son Dakika

Başkan Ergün İdlib şehitlerini andı, etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerimizi rahmetle andı.

Başkan Ergün İdlib şehitlerini andı, etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerimizi rahmetle andı. Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin tüm etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Suriye'nin İdlib kentinde Esat güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimizi rahmetle andı. Başkan Ergün yayınladığı mesajında şunlara yer verdi: "İdlib'te 33 askerimizi şehit eden alçakça bir saldırıyla yüreğimiz yandı. Regaip Kandili gecesi, 33 evladımızın acısı yüreklerimize kor düşürdü. Rusya destekli bu alçakça Esat rejimi saldırısına ülkemizin misliyle karşılık vereceğinden şüphemiz yoktur. Türkiye'nin ne kadar güçlü bir ülke olduğunu dostun da düşmanın da iyi bildiğinden eminiz. Sabrımızı sınayan, bizleri derin bir üzüntüye gark eden alçakça saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu alçak saldırıda yaralanan evlatlarımıza Allah şifa versin. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tüm etkinliklerimizi iptal ettiğimizi de duyuruyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" - MANİSA

Manisa, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk savaş uçakları, hava sahası engelini uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlarla aştı
İdlib'de yaralanan askerden duygulandıran paylaşım: En kısa zamanda iyileşip görevime geri döneceğim Gökhan Gönül: Bu maçı oynamak zulüm geldi İdlib'de Türk askerine yönelik provokatif sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 22:57:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Ergün İdlib şehitlerini andı, etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]