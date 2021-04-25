Başkan Ergün, İshakçelebi'ye verdiği sözü yerine getiriyor - Son Dakika

MASKİ Genel Müdürlüğünün Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi Mahallesinde başlattığı alt ve üstyapı dönüşümü tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde alt ve üstyapı yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi mahallesinde başlayan alt ve üstyapı çalışmalarının ilk etabı tüm hızıyla devam ediyor. İkinci etap çalışmalarının da başladığı mahalle, toplamda 18 milyon 500 bin liralık yatırımın ardından hem daha sağlıklı bir altyapıya hem de modern bir görünüme kavuşacak.

İlk etap çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

İlk etap çalışmaları kapsamında mahallede 7 kilometrelik içme suyu terfi hattı döşeme çalışması tamamlandı. 100 ve 300 tonluk iki adet içme suyu deposu ve bir adet içme suyu arıtma binası inşaat çalışmaları devam ediyor.

İkinci etap çalışmalarına başlandı

Mahallede ikinci etap çalışmaları kapsamında yer alan kanalizasyon ve içme suyu hattı döşeme çalışmaları başladı. Çalışmaların ardından mahallede 16 kilometre kanalizasyon ve 11 kilometre içme suyu hattı yenilenmiş olacak. Altyapı çalışmalarından sonra da 150 bin metrekare kilit parke döşeme çalışması yapılacak.

"Başkanımız Cengiz Ergün, hayal bile etmediğimiz çalışmaları başlattı"

İshakçelebi Mahalle Muhtarı Metin Kumal, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kendilerine verdiği sözü yerine getirdiğini belirterek, "Mahallemizde altyapı çalışmaları başladı. Başkanımız Cengiz Ergün, hayal bile etmediğimiz çalışmaları başlattı. Çalışır durumda olmayan bir su depomuz vardı. Biz bir tane istedik fakat şu an 3 tane yapılıyor. Bir tanesi 300 tonluk, bir tanesi 100 tonluk iki içme suyu deposu ile bir arıtma binası inşa ediliyor. Ayrıca ana arterlerimize terfi hattımız çekildi. Şu an mahalle içinde şebeke hatlarımız çekiliyor. Kanalizasyon çalışmalarımız da başladı. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e ve ekibine mahallem adına ne kadar teşekkür etsem azdır" diye konuştu. - MANİSA