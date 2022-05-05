Başkan Ergün, Jeopark Ziyaretçi Merkezi'ni İnceledi - Son Dakika

Başkan Ergün, Jeopark Ziyaretçi Merkezi'ni İnceledi

Başkan Ergün, Jeopark Ziyaretçi Merkezi\'ni İnceledi
Son Güncelleme: 05.05.2022 15:26

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kula ilçesi ziyareti kapsamında Türkiye'nin ilk ve tek Jeoparkı olan Kula-Salihli Avrupa ve UNESCO Global Jeoparkı girişinde yer alan Jeopark Ziyaretçi Merkezi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Kula'da düzenlenen Tapduk Emre ve Yunus Emre Türbesi'nde 'Yunus Emre Gönül Sofrası ve Kadir Gecesi Programı'na katılmak için ilçeye ziyarette bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye'nin ilk ve tek Jeoparkı olan Kula- Salihli Avrupa ve UNESCO Global Jeoparkı girişinde yapım çalışmaları devam eden proje içinde Müzesi, seminer salonu, kafeteryası, hediyelik eşya salonu, yönetim odasının yer alacağı Jeopark Ziyaretçi Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi, son durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Ergün'e incelemesinde Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, MHP İl Başkanı Murat Öner, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Nazmi Akçay, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları,MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Başkan Danışmanları, meclis üyeleri, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Yapılan ve devam eden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Başkan Ergün, Jeopark Ziyaretçi Merkezi'nin tamamlanmasıyla birlikte Kula'ya turizm açısından büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Kaynak: Bültenler

Cengiz Ergün, Türkiye, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Ergün, Jeopark Ziyaretçi Merkezi'ni İnceledi - Son Dakika


Son Dakika
15:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracından inip vatandaşlarla sohbet etti
15:33 3 futbolcudan servet kazanacaklardı! Galatasaray, kulübü ihya edecek parayı elinin tersiyle itti
15:31 İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen ve Şafak Sezer aynı sahnede! Dansları ve şarkıları alkış topladı
15:31 RAMS Global, Fenerbahçe'nin kadın ve erkek basketbol takımlarına sponsor oldu
15:26 BM'den Mali'ye yardım çağrısı: Yıl sonuna kadar 200 bin çocuk açlıktan ölebilir
15:06 Oğlu ile Prenses Diana'nın aşkı dünyayı sallamıştı! Mısırlı milyoner Mohamed Al Fayed, hayatını kaybetti
14:38 Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı ile 2 şehir arasındaki seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya inecek
14:35 Putin ''Yenilmez'' olarak tanıttığı nükleer füzesini, savaş konumuna getirdi
14:34 Avrupa, Filenin Sultanları'nın İtalya karşısındaki tarihi geri dönüşünü konuşuyor
14:15 Davayı kaybedince sakin bir hayat yaşamaya başlayan Amber Heard, koltuk değnekleriyle görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2023 16:04:19. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Ergün, Jeopark Ziyaretçi Merkezi'ni İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement