Son Dakika Haberleri: Başkan Ergün, Keresteci'yi ağırladı
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Başkan Ergün, Keresteci'yi ağırladı

3 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci'yi ağırladı.

Başkan Ergün, Keresteci'yi ağırladı, System.String[]

Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Ergün'ün MASKİ Genel Müdürlüğündeki makamında gerçekleşen ziyarette Keresteci, Türk Kızılayı'nın çalışmaları hakkında bilgiler vererek, Kurban Bayramı'nda kuruma verdikleri destek ve katkıdan dolayı teşekkür etti. Ziyareti nedeniyle Keresteci'ye teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Türk Kızılayı'nın önemine dikkat çekti, desteklerinin devam edeceğini belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:35 Kaynak: Bültenler
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