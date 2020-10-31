Başkan Ergün Küçük ailesinin acısını paylaştı - Son Dakika

Başkan Ergün Küçük ailesinin acısını paylaştı

31.10.2020 18:49
Başkan Ergün Küçük ailesinin acısını paylaştı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İzmir'de meydana gelen deprem felaketinde Bayraklı ilçesindeki Yağcılar Apartmanı'nın çökmesi sonucu göçük altında kalarak hayatını kaybeden Özlem Küçük'ün cenaze namazına katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İzmir'de meydana gelen deprem felaketinde Bayraklı ilçesindeki Yağcılar Apartmanı'nın çökmesi sonucu göçük altında kalarak hayatını kaybeden Özlem Küçük'ün cenaze namazına katıldı.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlar, son yolculuğuna uğurlanıyor. Depremin yaralarını sarmak için çalışmalara katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını yerinde görmek amacıyla İzmir'e giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, deprem felaketinde Bayraklı ilçesindeki Yağcılar Apartmanı'nın çökmesi sonucu göçük altında kalarak hayatını kaybeden Özlem Küçük'ün cenaze namazına katıldı. Cenaze törenine Başkan Ergün'ün yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti son Başbakanı Binali Yıldırım, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Bornova Ülkü Ocakları eski Başkanı Nuri Yağcı'nın kardeşi olan merhume Küçük, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Doğanlar Mezarlığı'nda toprağa verildi. - MANİSA

Başkan Ergün Küçük ailesinin acısını paylaştı
Başkan Ergün Küçük ailesinin acısını paylaştı
Başkan Ergün Küçük ailesinin acısını paylaştı
Başkan Ergün Küçük ailesinin acısını paylaştı

Cengiz Ergün, Manisa, Cenaze, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Ergün Küçük ailesinin acısını paylaştı - Son Dakika


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