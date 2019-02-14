Son Dakika Haberleri: Başkan Ergün Kula'da

Başkan Ergün Kula'da

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yatırımları incelemek için düzenlediği ilçe ziyaretleri kapsamında Kula'yı ziyaret etti.

Başkan Ergün Kula'da, System.String[]

Başkan Ergün'ü Kula Belediyesi girişinde Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun çiçekle karşıladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yatırımları yerinde incelemeyi sürdürüyor. İlçe ziyaretlerini belirlenen program kapsamında sürdürmeye devam eden Başkan Ergün, ziyaretlerine Kula ile devam etti. Başkan Ergün'ü Kula'da, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun çiçekle karşıladı. Karşılama töreninde Kula belediye başkan yardımcıları ve belediye personeli hazır bulundu. Tüm belediye personeliyle tek tek tokalaşan Başkan Ergün, daha sonra makama geçerek Başkan Tosun ile sohbet etti. Başkan Ergün'e ilçe ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Yılmaz Gençoğlu ve Mustafa Genç, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Manisa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları eşlik etti. Hüseyin Tosun ile bir süre sohbet eden Başkan Ergün, gündeme ilişkin olarak fikir alışverişinde bulundu. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e makam ziyaretinde çiçek ve hediye takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:19 Kaynak: Bültenler

Cengiz Ergün, Manisa, Kula, Güncel
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