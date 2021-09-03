Başkan Ergün, Kula'nın Kurtuluşunu Kutladı - Son Dakika

Başkan Ergün, Kula'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında şunlara yer verdi: "Bugün Kula'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünü kutluyor olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Bundan tam 99 yıl önce verilen milli mücadeleyi, azim ve kararlılığı unutmak mümkün değildir. Özellikle bugünlerde o azim ve kararlılığa daha fazla ihtiyaç vardır. Yakın tarihimizde ülkemizin nasıl işgal edildiğini, milletimizin imkansızlıklar içinde bir ve beraber olunca nasıl tarih yazdığını hepimizin en iyi şekilde bilmesi gerektiğine inanıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi: "Tarihini bilmeyen bir millet, yok olmaya mahkumdur." Bu duygularla Kula'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılını kutluyor, Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ne mutlu Türküm diyene!"