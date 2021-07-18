Başkan Ergün, Kurban Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
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Başkan Ergün, Kurban Bayramı'nı Kutladı

18.07.2021 17:13
Başkan Ergün, Kurban Bayramı'nı Kutladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayarak, Manisalıların ve Türk-İslam aleminin bayramını kutladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayarak, Manisalıların ve Türk-İslam aleminin bayramını kutladı.

Başkan Ergün, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında şunlara yer verdi: "İslam'ın bir vecibesi olan kurban kesme vazifemizi yerine getireceğimiz mübarek Kurban Bayramı'nı idrak ediyor olmanın manevi hazzını yaşıyoruz. Toplumsal dayanışmanın, paylaşma ve kardeşliğin en üst seviyelere ulaştığı mübarek Kurban Bayramı'na bizleri kavuşturan rabbimize şükrediyor, bu manevi iklimin sonsuza kadar sürmesini diliyorum. Bu güzel ve mübarek günlerin dargınları barıştıran, çocukların yüzlerini güldüren, yaşlıları sevindirip mutlu eden, bayram günlerinde yaşanan mutluluk ve huzurun tüm yaşantımıza yayıldığı bir dünya getirmesini temenni ediyorum. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle son dönemde bir araya gelemediğimiz bayramların aksine inşallah bu bayramda sevdiklerimizin yanı başında olmanın da mutluluğunu yaşayacağız. Hepimizi derinden etkileyen o kötü günlere geri dönmemek için lütfen maske-mesafe ve temizlik kurallarını unutmayalım. Bu duygularla Kurban Bayramımızın, ülkemize, milletimize ve Türk-İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyor, ibadetlerinizin Allah katında kabul olmasını diliyorum. Hayırlı bayramlar Manisa'm. Bayramımız kutlu olsun. "

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Kurban Bayramı, Kurban, Manisa, İslam, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

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