Başkan Ergün, maaş ve promosyonlar için protokol imzaladı - Son Dakika

Başkan Ergün, maaş ve promosyonlar için protokol imzaladı

30.03.2021 16:48
Başkan Ergün, maaş ve promosyonlar için protokol imzaladı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ile Kula Jeopark Belediyeler Birliği'nde görev yapan memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli memurların maaş ve promosyon ödemeleri için Türkiye Halk Bankası ile protokol imzalandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ile Kula Jeopark Belediyeler Birliği'nde görev yapan memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli memurların maaş ve promosyon ödemeleri için Türkiye Halk Bankası ile protokol imzalandı. Protokol töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "İmzalanan yeni protokolümüzün mesai arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ödenecek olan promosyonları güle güle kullansınlar" ifadelerinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye Halk Bankası Bölge Müdürü Murat Erdoğan ve Manisa Şube Müdürü İsmail Karabay'ı makamında kabul etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Sidar'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü ile Kula Jeopark Belediyeler Birliği'nde görev yapan memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli memurlarının maaş ve promosyon ödemeleri için Türkiye Halk Bankası ile protokol imzalandı.

İmzalanan protokolün ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "İmzalanan yeni protokolümüzün mesai arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ödenecek olan promosyonları güle güle kullansınlar" ifadelerinde bulundu. İmzalanan protokol ile birlikte, Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ile Kula Jeopark Belediyeler Birliği'nde görev yapan memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli memur olmak üzere toplam 1038 personelin maaş ve promosyon ödemeleri 3 yıl süreyle Türkiye Halk Bankası'ndan yapılacak. - MANİSA

Başkan Ergün, maaş ve promosyonlar için protokol imzaladı
Başkan Ergün, maaş ve promosyonlar için protokol imzaladı
Başkan Ergün, maaş ve promosyonlar için protokol imzaladı
Başkan Ergün, maaş ve promosyonlar için protokol imzaladı
Başkan Ergün, maaş ve promosyonlar için protokol imzaladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Halk Bankası, Türkiye, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Ergün, maaş ve promosyonlar için protokol imzaladı - Son Dakika Ekonomi


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