Başkan Ergün Manisa esnafının nabzını tuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ergün Manisa esnafının nabzını tuttu - Son Dakika

Başkan Ergün Manisa esnafının nabzını tuttu

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ege İhracatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı (EGEİD) ve aynı zamanda Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Ayberk Aloğlu'nu ziyaret ederek sektördeki gelişmeleri ve sorunları dinledi.

Başkan Ergün Manisa esnafının nabzını tuttu, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ege İhracatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı (EGEİD) ve aynı zamanda Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Ayberk Aloğlu'nu ziyaret ederek sektördeki gelişmeleri ve sorunları dinledi.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, eski belediye başkanı Zafer Ünal ile birlikte esnaf ziyaretleri kapsamında EGEİD Başkanı ve aynı zamanda Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Ayberk Aloğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Başkan Ergün ve Ünal, sektördeki gelişmeleri ve esnafın sorunlarını dinledi.


Ziyaretin ardından konuşan EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, "Dünümüz, bugünümüz ve yarınlarımız hep Manisa için. Manisa eski Belediye Başkanımız Zafer Ünal'a, mevcut Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e önce emeklerinden sonra da nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz " dedi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:17 Kaynak: İHA
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