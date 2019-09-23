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Başkan Ergün Manisa Kent Konseyi'ni Ağırladı

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Kent Konseyi'nin yeni başkan ve yönetimini ağırladı.

Başkan Ergün Manisa Kent Konseyi'ni Ağırladı, System.String[]

Birlikte güzel projeler üreteceklerine inandıklarını belirten Başkan Ergün, Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ ve yönetimine başarılar diledi.

Eylül ayı başında gerçekleştirilen Manisa Kent Konseyi Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Ahmet Karadağ, yeni yönetimiyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Ergün'e çerçeveli resim ve kitap hediye eden Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, yönetim kurulu üyelerini tanıttı, yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Karadağ ve yönetimine çalışmalarında başarılar dileyen ve ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, birlikte güzel projeler üreteceklerine inandıklarını ifade etti. Ziyarette Başkan Ergün'e hediye edilen ve Kent Konseyi yönetim kurulu üyelerinden Zafer Baykal'ın yazdığı 'Kırık Sesler' adlı kitap hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Manisa Kent Konseyi, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'nü de ziyaret ederek, Manisa Büyükşehir Belediyesi temaslarını noktaladı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:41 Kaynak: Bültenler
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