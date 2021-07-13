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Başkan Ergün; "Manisa'nın kabuğunu kıracağı tarihi bir günü yaşıyoruz" - Son Dakika

Başkan Ergün; "Manisa'nın kabuğunu kıracağı tarihi bir günü yaşıyoruz"

13.07.2021 21:08
Başkan Ergün;

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı'nda, Manisalıların merakla beklediği imar plan çalışmalarında önemli bir gelişme yaşandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı'nda, Manisalıların merakla beklediği imar plan çalışmalarında önemli bir gelişme yaşandı. Manisalılara konuyla ilgili gelişmeleri aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Nisan ayında meclisimize getirdiğimiz ve komisyonlarımızın yoğun bir çalışma içinde olduğu, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerimizin 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planları çalışmalarını hayırlısıyla tamamladık. Şehrimizin 32 yıllık kanayan yarası haline gelmiş olan bu planları, inşallah sizlerin desteğiyle hayata geçirerek, bu soruna neşter vuracağız ve şehrimizin önünü açacağız. Açıkçası, bugün burada tarihi bir gün yaşıyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. 63 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, Yunusemre ve Şehzadeler ilçe merkezleri 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planları ve Plan Açıklama Raporu oylandı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Şehrimiz için önemli bir gelişmeyi daha buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Nisan ayında meclisimize getirdiğimiz ve komisyonlarımızın yoğun bir çalışma içinde olduğu, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerimizin 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planları çalışmalarını hayırlısıyla tamamladık. Şehrimizin 32 yıllık kanayan yarası haline gelmiş olan bu planları, inşallah sizlerin desteğiyle hayata geçirerek, bu soruna neşter vuracağız ve şehrimizin önünü açacağız. Açıkçası, bugün burada tarihi bir gün yaşıyoruz. Meclisimizin alacağı kararların ardından Yunusemre ve Şehzadeler ilçe merkezlerimizi kapsayan imar planlarımızın askı süreci başlamış olacak" dedi.

"Uzun ve meşakkatli bir süreç"

Meclise getirilen ve oylanacak olan planların 1/5000'lik imar planları olduğunu belirten Başkan Ergün, "Askı ve itiraz süresinin ardından 1/1000'lik planlara geçilecek. Onaylamış olduğumuz 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, belediyemizin internet sitesinde de yayınlanacak olup, vatandaşlarımız imar planlarını buradan da inceleyebileceklerdir. Uzun ve meşakkatli bir süreç. Tüm dünyayı etkileyen pandemi koşulları ne yazık ki bizim bu toplantıları ve çalışmaları yapmamızı da sekteye uğrattı. Buna rağmen Büyükşehir Belediyemiz, Yunusemre ve Şehzadeler Belediyelerimiz ile meclis üyesi arkadaşlarımız kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü" dedi.

Kurumlarla Toplantılar Yapıldı

İmar plan çalışmaları sürdürülürken, ilgili kurumların temsilcileriyle toplantılar düzenlendiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Ergün, "Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Mimarlar Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Harita Mühendisleri Odası, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği, Kırsal Turizm Derneği, Türkiye Sulama Kooperatifleri Birliği, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, TEMA İl Temsilciliği, AKUT Manisa Şubesi, Manisa Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Manisa Barosu temsilcileriyle bir araya gelindi. Yapılan toplantılarda çalışmalarımız enine boyuna adını saydığım akademik oda ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare edildi ve onların da görüşlerine başvuruldu" diye konuştu.

2. Etap Çalışmalar da Sırada

İmar plan çalışmalarının 2. etabında beldeden mahalleye dönen yerleşim yerlerinin düzenlemesinin yapılacağını da ifade eden Başkan Ergün, "Tüm bu sürecin ardından bugün burada imar planlarını meclisimize getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2. Etap imar planı çalışmalarımız kapsamında ise beldeden mahalleye dönüşen 12 mahallemizin planlarını da hayata geçirip, o planları da inşallah meclisimize getireceğiz. Aşağıçobanisa, Yukarıçobanisa, Hacıhaliller, Hamzabeyli, Karaağaçlı, Yeniköy, Karaoğlanlı, Sancaklıbozköy, Sancaklıiğdecik, Selimşahlar, Üçpınar ve Gülbahçe mahallelerimiz, ikinci etapta çalışma yapılacak olan mahallelerdir. Ben, bu planların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum. İnşallah hep birlikte el ele vererek, şehrimizin önünü açacak planları hayata geçireceğiz. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Başkan Ergün ve Emeği Geçenlere Teşekkür Ettiler

Başkan Ergün'ün konuşmasının ardından mecliste grubu bulunan partilerin temsilcileri de tek tek söz alarak, imar plan çalışmalarının yapılmasının önemine dikkat çektiler. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de, kendileriyle bu çalışmalar esnasında çok sayıda toplantı yapıldığını, konuyla ilgili kendilerinin ve vatandaşlardan gelen taleplerin dikkatle dinlendiğini ifade ederek, Başkan Ergün ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. AK Parti Grup Başkanvekili Dilşat Ulaş da, "Elimizden gelenin en iyisinin çıkarıldığına inanıyorum" dedi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de, Başkan Ergün başta olmak üzere, imar plan çalışmalarında emeği geçen meclis üyeleri ve belediyelerin çalışanlarına teşekkür etti. İmar Komisyonu Başkanı Mehmet Palabıyık ise, "Çok yoğun bir çalışma süreci geçti. Komisyon üyesi arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu çalışmada bizlere destek olan Yunusemre Belediye Başkanımız Mehmet Bey'e, Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Bey'e ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak sizlere teşekkür ediyoruz" dedi. Palabıyık, çalışmaların teknik olarak ne şekilde yürütüldüğü hakkında da meclise bilgi verdi.

Plan Meclisten Geçti

Tüm konuşmaların ardından söz alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Bugün, Manisa'nın kabuğunu kıracağı tarihi bir günü yaşıyoruz. İnşallah Manisa'nın gelişimine ve yeni yatırımlara katkı sağlayacağız" dedi. Konuşmaların ardından 1/5000'lik imar planları, meclisten geçti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kararın hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, meclis üyelerine teşekkür etti. Tüm maddelerin oylanmasının ardından 10 Ağustos Salı günü, saat 18. 00'de toplanmak üzere birleşime son verildi.

Başkan Ergün; Manisa'nın kabuğunu kıracağı tarihi bir günü yaşıyoruz

Şehzadeler, Yunusemre, Manisa, imar, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Ergün; 'Manisa'nın kabuğunu kıracağı tarihi bir günü yaşıyoruz' - Son Dakika


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