Başkan Ergün Manisalıları Kula'ya Davet Etti - Son Dakika

Başkan Ergün Manisalıları Kula'ya Davet Etti

Başkan Ergün Manisalıları Kula\'ya Davet Etti
Son Güncelleme: 26.04.2022 17:55

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kula ilçesinde bulunan Tapduk Emre ve Yunus Emre Türbesi'nde 'Yunus Emre Gönül Sofrası ve Kadir Gecesi Programı' düzenleyeceklerini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından inanç turizmini geliştirmek amacıyla Kula ilçesine bağlı Emre Mahallesi'nde yer alan Tapduk Emre ve Yunus Emre Türbesi çevresinde başlattığı düzenleme çalışmalarını tamamladı. Yepyeni ve modern yüzüyle Kula'yı selamlayan bu bölge, Kadir Gecesi'nde binlerce Manisalıyı ağırlamak üzere hazır hale getirildi. Kula Tapduk Emre ve Yunus Emre Türbesi'nin yan tarafında bulunan meydanda ilk olarak Yunus Emre Gönül Sofrası'nı kuracaklarını belirten Başkan Ergün, "Saat 18.00 itibariyle Kula ilçemizde mübarek Kadir Gecemizi inşallah hep birlikte idrak edeceğiz. İftar saatinde Yunus Emre Gönül Sofrası'nda değerli hemşehrilerimizle birlikte oruçlarımızı açacağız. Sahur vaktine kadar da Kur'an-ı Kerim tilavetleri, dualar ve ilahilerle Kadir Gecemi'mizi Yunus'un gönül dergahında idrak edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi mübarek Kadir Gecesi'ni Kula ilçemizde hep birlikte idrak etmeye davet ediyorum. Bu vesileyle tüm Manisalıların ve Türk-İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kadir Gecesi, Tapduk Emre, Yunus Emre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Ergün Manisalıları Kula'ya Davet Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Ergün Manisalıları Kula'ya Davet Etti - Son Dakika
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