Başkan Ergün, MHP Belediye Başkanları İstişare Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Başkan Ergün, MHP Belediye Başkanları İstişare Toplantısı'na katıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlık ettiği Belediye Başkanları İstişare Toplantısı'na katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlık ettiği Belediye Başkanları İstişare Toplantısı'na katıldı.


Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında Belediye Başkanları İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de katıldı. Belediye başkanlarının ateşlerinin ateşölçerlerle ölçülerek salona alındığı toplantıda, toplantı salonu sosyal mesafe kurallarına azami dikkat edilerek düzenlendi. Başkanlar, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde yerleşimle salondaki yerini aldı. Belediyelerin çalışmaları ve sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ülke gündemine ilişkin açıklamalar yaptı. - MANİSA

Devlet Bahçeli, Cengiz Ergün, Manisa, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 17:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Ergün, MHP Belediye Başkanları İstişare Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:56 Ilgın kaymakamı vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan 21:51 Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi 21:08 Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı 20:42 Mariano'nun menajeri Galatasaray ile ayrılığı açıkladı: 4 aydır maaşlar ödenmiyor 20:32 Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi 19:43 Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi 19:18 2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı 18:30 HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor 18:25 Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:14 Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Ilgın kaymakamı vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
22:56
Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi
21:51
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
21:08
Mariano'nun menajeri Galatasaray ile ayrılığı açıkladı: 4 aydır maaşlar ödenmiyor
20:42
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
20:32
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
19:18
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
18:30
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
18:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 23:28:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Ergün, MHP Belediye Başkanları İstişare Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]