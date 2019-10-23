Son Dakika Haberleri: Başkan Ergün MHP Genel Merkezini Ziyaret Etti
Son Dakika Güncel Başkan Ergün MHP Genel Merkezini Ziyaret Etti

Başkan Ergün MHP Genel Merkezini Ziyaret Etti

1 saat önce

Bir takım temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, eşi Şeyda Ergün ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Başkan Ergün MHP Genel Merkezini Ziyaret Etti, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süre tedavi gören MHP lideri Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Ergün çifti, Bahçeli'ye sağlıklı ve uzun ömürler diledi.

Türkiye Belediyeler Birliği 2019 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, daha sonra eşi Şeyda Ergün ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti.Ergün çifti, MHP Genel Merkezinde ilk olarak Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a taziye ziyaretinde bulundu. Geçtiğimiz günlerde oğlu Turan İlteber Yalçın'ı kaybeden Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın acısını paylaşan Başkan Ergün ve eşi Şeyda Ergün, başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Daha sonra ise Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ı ziyaret eden Başkan Ergün, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da çalışmaları takdirle izlediğini belirterek, Başkan Ergün'e başarılar diledi.

MHP Liderine Geçmiş Olsun Ziyareti

Ergün çiftinin, MHP Genel Merkezinde son ziyareti MHP lideri Devlet Bahçeli'ye oldu. Geçtiğimiz günlerde üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle bir süre tedavi gören Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Ergün çifti, sağlıklı ömürler diledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, Başkan Ergün aracılığıyla tüm Manisalılara selamlarını iletti.

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Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:17 Kaynak: Bültenler
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