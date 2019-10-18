Son Dakika Haberleri: Başkan Ergün Muhtarlar Günü'nü kutladı
Son Dakika Güncel Başkan Ergün Muhtarlar Günü'nü kutladı

Başkan Ergün Muhtarlar Günü'nü kutladı

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm muhtarların gününü kutladı.

Başkan Ergün Muhtarlar Günü'nü kutladı, System.String[]

Başkan Ergün, Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şunlara yer verdi:

"Mahallede yaşayan vatandaşlarımız ile yerel yönetimler arasında köprü vazifesi gören, yöneticilerin vizyon oluşturmalarına katkı sağlayan muhtarlarımızın onurlandırıldığı gün olan Muhtarlar Günü'nde, tüm muhtarlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Demokrasinin çekirdeği olan muhtarlarımız, Manisa'nın Büyükşehir olmasıyla birlikte daha da önem kazanmıştır. Vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi, hizmetlerin karşılıklı buluşması siz muhtarlarımızın yerel yönetimler ile birlikte çalışmasıyla oluşmaktadır. Bu sebeple muhtarlarımızın önemini ve kıymetini belirleyen bu özel günü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum."

Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:04 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dayak görüntülerini kaydedip paylaşan üniversiteli kızların cezası indirilip, ertelendi
Türkiye-ABD anlaşması konuşulduğu sırada şehitler gündeme getirildi Daum'dan Alman basınına tokat gibi Türk askeri cevabı! Barcelona-Real Madrid 'El Clasico' maçı ertelendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 13:54:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Ergün Muhtarlar Günü'nü kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]