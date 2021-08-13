Üye Girişi
Başkan Ergün muhtarlık işleri şube müdürleri ile buluştu - Son Dakika

Başkan Ergün muhtarlık işleri şube müdürleri ile buluştu

13.08.2021 09:00
Başkan Ergün muhtarlık işleri şube müdürleri ile buluştu, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçelerde görev yapan Muhtarlık İşleri Şube Müdürleri ve Muhtarlık İşleri Sorumluları ile toplantıda bir araya geldi.

Özverili çalışmaları nedeniyle şube müdürleri nezdinde tüm personele teşekkürlerini ileten Başkan Ergün, ilçelerde gerçekleştirilen çalışmaları da dinledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde görevli Muhtarlık İşleri Şube Müdürleri ve Muhtarlık İşleri Sorumluları ile istişare toplantısı düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün başkanlık ettiği toplantıda Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ergün Aksoy, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Harun Yıldız ile Muhtarlık İşleri Şube Müdürleri ve Muhtarlık İşleri Sorumluları yer aldı.

"En İyi Hizmeti Ulaştırma Çabasındayız"

Büyükşehir Belediye Hizmet Binası Encümen Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Muhtarlık İşleri Şube Müdürleri ve Muhtarlık İşleri Sorumluları nezdinde, 17 ilçede görev yapan tüm personele özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Koronavirüs salgını ile ilgili de konuşan Başkan Ergün, önlemlerin gevşetilmemesi ve gerekli tüm tedbirlerin alınarak vatandaşa hizmet edilmesini istedi. Toplantıda ilçelerde gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar ile devam eden çalışmalarda masaya yatırıldı. İlçelerde gerçekleştirilen çalışmaları Muhtarlık İşleri Şube Müdürleri ve Muhtarlık İşleri Sorumlularından dinleyen Başkan Ergün, 17 ilçede Manisalıların ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirmeye, vatandaşlara en iyi hizmeti vermenin çabası içerisinde olacaklarını belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Ergün, Muhtarlık, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Ergün muhtarlık işleri şube müdürleri ile buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Soylu, sel felaketini yaşayan Bozkurt'ta konuştu: Gördüğüm en ağır sel felaketi, Dereli'deki felaketin 5 misli 09:04 Bakan Soylu, sel felaketini yaşayan Bozkurt'ta konuştu: Gördüğüm en ağır sel felaketi, Dereli'deki felaketin 5 misli Bir kale daha düştü! Taliban, Afganistan'ın en büyük ikinci şehri Kandahar'ı da ele geçirdi 09:00 Bir kale daha düştü! Taliban, Afganistan'ın en büyük ikinci şehri Kandahar'ı da ele geçirdi Kastamonu Bozkurt'u yıkan sel böyle gelmiş! Köprü tıkandı, sel ilçeyi esir aldı 08:54 Kastamonu Bozkurt'u yıkan sel böyle gelmiş! Köprü tıkandı, sel ilçeyi esir aldı
Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak 08:45 Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı 00:35 Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı Ünlü oyuncu Arzum Onan sarı bikinisiyle yıllara meydan okudu 21:03 Ünlü oyuncu Arzum Onan sarı bikinisiyle yıllara meydan okudu
Polis memurunun öldürdüğü eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi toprağa verildi! Çocukları cenazede güçlükle ayakta durabildi 19:57 Polis memurunun öldürdüğü eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi toprağa verildi! Çocukları cenazede güçlükle ayakta durabildi DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan 19:06 DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan

Son Dakika Haberleri
09:06 Verdiği cevap taraftarı mest etti! Arda Turan, yapılan eleştirilere ılıman yaklaştı
09:03 Bakan Soylu, sel felaketini yaşayan Bozkurt'ta konuştu: Gördüğüm en ağır sel felaketi, Dereli'deki felaketin 5 misli
09:01 Türkiye'yi sevince boğdular! Temsilcilerimiz tur biletini aldı, Türkiye sıralamada bir basamak yükseldi
08:57 Selin vurduğu Bozkurt'ta sığındığı arabanın içinde video çeken kadından acı sesleniş: Lütfen sesimizi duyun
08:54 Kastamonu Bozkurt'u yıkan sel böyle gelmiş! Köprü tıkandı, sel ilçeyi esir aldı
08:50 MasterChef'te yaptığı tatlının kıvamını tutturamayan yarışmacı, gözyaşlarına engel olamadı
08:47 Komedyen Şahan Gökbakar, yangın bölgesinden sonra, sel felaketi yaşayan illere de yardım gönderiyor
08:44 Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak
08:42 Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi
17:04 Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı büyük tepki gösterdi
Verdiği cevap taraftarı mest etti! Arda Turan, yapılan eleştirilere ılıman yaklaştı Verdiği cevap taraftarı mest etti! Arda Turan, yapılan eleştirilere ılıman yaklaştı         
09:07
Türkiye'yi sevince boğdular! Temsilcilerimiz tur biletini aldı, Türkiye sıralamada bir basamak yükseldi Türkiye'yi sevince boğdular! Temsilcilerimiz tur biletini aldı, Türkiye sıralamada bir basamak yükseldi         
09:01
Selin vurduğu Bozkurt'ta sığındığı arabanın içinde video çeken kadından acı sesleniş: Lütfen sesimizi duyun Selin vurduğu Bozkurt'ta sığındığı arabanın içinde video çeken kadından acı sesleniş: Lütfen sesimizi duyun         
08:58
MasterChef'te yaptığı tatlının kıvamını tutturamayan yarışmacı, gözyaşlarına engel olamadı MasterChef'te yaptığı tatlının kıvamını tutturamayan yarışmacı, gözyaşlarına engel olamadı         
08:51
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi         
08:42
ABD, İngiltere ve Almanya peş peşe aynı sözlerle çağrı yaptı! Afganistan'dan büyük tahliye başlıyor ABD, İngiltere ve Almanya peş peşe aynı sözlerle çağrı yaptı! Afganistan'dan büyük tahliye başlıyor         
22:07
Eser Yenenler hastanelik oldu! Üzücü haberi Berfu Yenenler sosyal medyadan paylaştı Eser Yenenler hastanelik oldu! Üzücü haberi Berfu Yenenler sosyal medyadan paylaştı         
20:59
Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi         
19:32
MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'tamamen kapatılmalı' cevabı verdi MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'tamamen kapatılmalı' cevabı verdi         
17:51
Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi         
17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi         
16:29
Yıldırım çarpmasından ineği sayesinde kurtulan adam o anları anlattı, doktorlar dahi inanamadı Yıldırım çarpmasından ineği sayesinde kurtulan adam o anları anlattı, doktorlar dahi inanamadı         
16:23
Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi         
16:17
Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek         
15:59
Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım         
15:14
Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı         
15:04
ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı         
13:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 09:20:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Ergün muhtarlık işleri şube müdürleri ile buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement