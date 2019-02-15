Son Dakika Haberleri: Başkan Ergün Muradiye Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Başkan Ergün Muradiye Mahallesi'ni Ziyaret Etti

6 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cuma programı kapsamında Muradiye Mahallesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Ergün Muradiye Mahallesi'ni Ziyaret Etti, System.String[]

Cuma Namazını Çarşı Camii'nde kılan Başkan Ergün, İstasyon Caddesi, Çullu Caddesi ve Manisa Caddesi üzerindeki tüm esnaflara hayırlı işler diledi, vatandaşlarla tek tek selamlaştı.

Cuma programı kapsamında Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'ni ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Cuma Namazını Çarşı Camii'nde kıldı. Başkan Ergün'e Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Daire Başkanları, şube müdürleri ve partililer eşlik etti.

Muradiye Mahallesi Başkan Ergün'ü Bağrına Bastı

Başkan Ergün, Cuma namazının ardından Büyükşehir Belediyesinin lokma hayrında vatandaşlara lokma dağıttı. Başkan Ergün lokma dağıtımının ardından İstasyon Caddesi, Çullu Caddesi ve Manisa Caddesi üzerindeki tüm esnaflara hayırlı işler diledi. Vatandaşlarla tek tek selamlaşan Başkan Ergün'e mahalle sakinleri çiçek takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Mahalle kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ergün, istek ve talepleri dinledi. Merak edilen hususlar hakkında vatandaşları bilgilendiren Başkan Ergün, mahalle ziyaretinde sıkılmadık el, selamlaşmadık vatandaş bırakmadı.

Demir Dövdü

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, demirci ustasının dükkanında demir dövdü, hayırlı işler diledi. Başkan Ergün kendisine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle mahalle sakinlerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:49 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Müjdeyi Verdi! Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursa'da da Tanzim Satış Başlıyor Erdoğan, Kapadokya'daki Kaçak Yapılar İçin Talimatı Verdi: Hepsini Yıkın

Dünyaca Ünlü Yıldız Orlando Bloom ve Katy Perry Nişanlandı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'dan Aldığım Tazminatları Mehmetçik Vakfı'na Bağışlayacağım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 16:55:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Ergün Muradiye Mahallesi'ni Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]