Başkan Ergün Mutlu ve Buğdaycı Ailelerinin Mutluluğuna Ortak Oldu - Son Dakika

Mutlu ve Buğdaycı ailesinin evlatlar Kaan Mutlu ile Burcu Buğdaycı, düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikah akdini gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, çifte ömür boyu mutluluk diledi.

Manisa Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu'nun oğlu Kaan Mutlu ile Buğdaycı ailesinin kızı Burcu Buğdaycı düzenlenen törenle dünya evine girdi. Anemon Otel'de gerçekleştirilen törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Milletvekili Murat Baybatur, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile Mutlu ve Buğdaycı ailelerinin yakınları katıldı. Genç çiftin nikah akdini Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün gerçekleştirdi. Mutluluğun karşılıklı sevgi, saygıya bağlı olduğunu belirten Başkan Ergün, İyi günleriniz olduğu kadar, kötü ve sıkıntılı günleriniz de olacak. Size düşen görev birbirinize destek olmanızdır. Bugün yüzünüzden okunan bu mutluluğun bir ömür boyu devam etmesini diliyorum" dedi. Evlilik cüzdanını gelin Burcu Buğdaycı'ya veren Başkan Ergün, damat Kaan Mutlu'ya da Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.