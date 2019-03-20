Son Dakika Haberleri: Başkan Ergün Nevruz Bayramı'nı Kutladı

Başkan Ergün Nevruz Bayramı'nı Kutladı

43 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, tüm Manisalıların baharın müjdecisi olan Nevruz Bayramı'nı tebrik etti.

Başkan Ergün Nevruz Bayramı'nı Kutladı, System.String[]

Nevruz dolayısıyla mesaj yayınlayan Başkan Ergün, mesajında şunlara yer verdi: "Kış mevsiminin ardından bahara kapılarını açan ve Yeni Gün anlamına gelen Nevruz barışın ve kardeşliğin habercisidir. Nevruz, Türk Milletinin nesilden nesile taşıdığı bayram meşalesi altında, Türklüğün vicdan ve ruhunda bugüne kadar özenle korunmuş ve yaşatılmıştır. Nevruz Bayramı'nda toprağın uyanışıyla birlikte duyduğumuz heyecan ve yaşadığımız olumlu değişimlerin hayatımızın her alanında devam etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Nevruz, büyük Türk milletinin hürriyet ruhunun kabararak taştığı, dar bir coğrafyadan çıkarak kıtaları yönetmeye talip olduğu Ergenekon ateşidir. Bu ateşin hiç sönmeden sonsuza kadar gönüllerde yanması en büyük dileğimizdir. Bu güzel bayram günü vesilesiyle, Nevruz'un ülkemize, milletimize bolluk, bereket, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bu duygularla başta Manisalı hemşerilerim olmak üzere, aziz milletimizin Nevruz Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:25 Kaynak: Bültenler

Nevruz Bayramı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş Hazırlıklarını Sürdürdü! Şenol Güneş Detayı Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Tarihi Teklif: Sözleşmeyi İptal Et, 50 Milyon Doları Sana Bulacağım İstanbul'da Askeri Araç Kaza Yaptı: 1 Şehit, 2 Yaralı Şarkıcı Berdan Mardini'nin Yeni Türküsü Çalıntı mı Çıktı?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 17:08:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Ergün Nevruz Bayramı'nı Kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]