Başkan Ergün Nevruz Bayramı'nı Kutladı
43 dakika önce
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, tüm Manisalıların baharın müjdecisi olan Nevruz Bayramı'nı tebrik etti.
Nevruz dolayısıyla mesaj yayınlayan Başkan Ergün, mesajında şunlara yer verdi: "Kış mevsiminin ardından bahara kapılarını açan ve Yeni Gün anlamına gelen Nevruz barışın ve kardeşliğin habercisidir. Nevruz, Türk Milletinin nesilden nesile taşıdığı bayram meşalesi altında, Türklüğün vicdan ve ruhunda bugüne kadar özenle korunmuş ve yaşatılmıştır. Nevruz Bayramı'nda toprağın uyanışıyla birlikte duyduğumuz heyecan ve yaşadığımız olumlu değişimlerin hayatımızın her alanında devam etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Nevruz, büyük Türk milletinin hürriyet ruhunun kabararak taştığı, dar bir coğrafyadan çıkarak kıtaları yönetmeye talip olduğu Ergenekon ateşidir. Bu ateşin hiç sönmeden sonsuza kadar gönüllerde yanması en büyük dileğimizdir. Bu güzel bayram günü vesilesiyle, Nevruz'un ülkemize, milletimize bolluk, bereket, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bu duygularla başta Manisalı hemşerilerim olmak üzere, aziz milletimizin Nevruz Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:25 Kaynak: Bültenler
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