Son Dakika Haberleri: Başkan Ergün Önce Muhasebecilerle Ardından Esnafla Buluştu

Başkan Ergün Önce Muhasebecilerle Ardından Esnafla Buluştu

40 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Manisa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı İsmet Taner'i ziyaret etti.

Başkan Ergün Önce Muhasebecilerle Ardından Esnafla Buluştu, System.String[]

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ardından Başkan Ergün, Mustafa Kemal Paşa Caddesi güzergahı boyunca esnaf ziyaretinde bulundu. Güzergah boyunca esnafa hayırlı işler dileyen, vatandaşlarla bol bol sohbet eden Başkan Ergün'e ilgi görülmeye değerdi.

Cumhur ittifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün,Manisa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı İsmet Taner'i ziyaret etti. Başkan Ergün'e MHP İl Başkan Vekili Mehmet Ödevli, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Cumhur ittifakının meclis üyesi ve adayları ve MHP il teşkilatı eşlik etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Ergün, 31 Mart yerel seçimlerinde cumhur ittifakı adaylarına destek talebinde bulundu.

Esnaf ve Vatandaşla Buluştu

Başkan Ergün daha sonra Mustafa Kemal Paşa Caddesi güzergahında bulunan esnafı ziyaret etti. Esnafa hayırlısı işler dileyen, vatandaşlarla bol bol sohbet eden Başkan Ergün'e Manisalılar büyük ilgi gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:46 Kaynak: Bültenler

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