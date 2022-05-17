Başkan Ergün, Organizasyonların Manisa İçin Önemine Vurgu Yaptı - Son Dakika
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Başkan Ergün, Organizasyonların Manisa İçin Önemine Vurgu Yaptı

17.05.2022 08:24
Başkan Ergün, Organizasyonların Manisa İçin Önemine Vurgu Yaptı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu ve Manisa Bilim Şenliği organizasyonlarının şehrin tanıtımı açısından önemine vurgu yaparak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda Manisa'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonlara değindi. Hafta sonu Vestel, Manisa Organize Sanayi Bölgesi ve paydaş kurumların katılımıyla Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu gibi önemli bir organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Ergün, "Şehrimizin tanıtımı açısından oldukça önemli bu güzel organizasyonu herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan hayırlısıyla tamamladık. Ben, bir kez daha organizasyonun düzenlenmesinde emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Pazar günü ayrıca, Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Sayın Oliver Spasovski ile birlikte Makedonya heyetini Büyükşehir Belediyemizde ağırladık. Manisa'mızın ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı hakkında kendisini bilgilendirdik. Kentimizin gelişimi açısından bu tür ziyaretlere büyük önem veriyoruz. Ziyaret sonrasında da Manisa Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 14. Bahar (Letnik) Şenliği'nde, hemşehrilerimizin coşkusuna ortak olduk. Yüce Allah, birlik ve beraberliğimizi daim etsin" dedi.

Bilim Şenliği Binlerce Vatandaşı Ağırladı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen Bilim Şenliği'ne de değinen Başkan Ergün, "Bunun yanında TÜBİTAK desteği ile Celal Bayar Üniversitesi öncülüğünde Büyükşehir Belediyemizin de destekçisi olduğu Bilim Şenliği tamamlandı. Binlerce hemşerimiz, her yaştan vatandaşımız Atatürk Kent Parkı'nda şenliğe katılım sağladı. Emeği geçenlere ve katılan hemşehrilerimize buradan teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

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Organize Sanayi Bölgesi, Cengiz Ergün, Makedonya, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Ergün, Organizasyonların Manisa İçin Önemine Vurgu Yaptı - Son Dakika


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