Başkan Ergün, Salihli'de Şehit Ve Gazi Derneklerini Ziyaret Etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli'de; Şehit ve Gazi Derneklerini ziyaret etti.

Başkan Ergün'e Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban ve ilçe teşkilatları eşlik etti.

Başkan Ergün ve beraberindekileri, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Şube Başkanı Abdullah Varol, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın ve yönetimleri karşıladı.

Derneklere günün anısına hediye takdiminde bulunan Başkan Ergün, derneklerin istek ve taleplerini de dinledi.

Şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad eden Başkan Ergün, "Hepsine şükran borcumuz var. Mekanları cennet olsun" diye konuştu.