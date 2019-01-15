Başkan Ergün Sarıgöl'de Partililerle Buluştu

Ziyarette yerel gündeme ilişkin konular görüşüldü.

Proje ve yatırımları yerinde incelemek, vatandaş ve muhtar buluşmaları gerçekleştirmek üzere Sarıgöl ilçesini ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, burada MHP İlçe Başkanlığı ile Ülkü Ocakları İlçe Teşkilatında partililerle bir araya geldi. Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'un makamına konuk olduktan sonra İstiklal Caddesi üzerinde esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı. Halkı selamlayan Başkan Ergün, MHP İlçe Başkanlığı ve Ülkü Ocakları'nın birlikte hizmet verdiği binada partililerle buluştu. MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı ve Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Hakan Kuruca tarafından karşılanan Başkan Ergün, tüm partililerle tek tek tokalaştı. İlçe kadın kollarının çiçek jestine teşekkür eden Ergün, parti binasında bulunan kadınlara fular armağan etti.

"Üretken belediyecilik ile hizmetlere devam"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl ilçesinde işbirliği içerisinde 4 buçuk yıllık süre kapsamında önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek bundan sonraki süreçte aynı şevk ve heyecanla üretken belediyecilik anlayışıyla yatırımlara devam edeceklerini söyledi.