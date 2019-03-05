Başkan Ergün Şehit Aileleri ve Gazileri Unutmadı

Başkan Ergün, ilçe temaslarında şehit aileleri ve gazileri de unutmadı.

Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe ziyaretleri kapsamında Turgutlu ilçesini ziyaret etti. Alparslan Türkeş Kavşağı'nın ikinci etap çalışmaları kapsamındaki yan yolların açılışını gerçekleştiren Başkan Ergün, tören sonrasında Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Turgut Gürkaş ve yönetim kurulu ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Turgutlu Şubesi Başkanı Hüsamettin Sağlık ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Başkan Ergün'e ziyaretlerinde Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Balaban eşlik etti.

"Turgutlu'ya hayırlı olsun"

Başkan Ergün, ilk ziyaretini Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimler Derneği Başkanı Turgut Gürkaş ve yönetim kurulu üyelerine gerçekleştirdi. Başkan Ergün, ziyaretinde Dernek Başkanı Gürkaş'a porselen vazo hediye etti. Dernek Başkanı Turgut Gürkaş, bir süre önce birinci etabının sonrasında ise ikinci etabın açılışı yapılan Alparslan Türkeş Kavşağı'nın hayırlı olmasını dileyerek, birçok can ve mal kaybının önüne geçileceğini kaydetti. Gürkaş, "Yapılan açılış Turgutlu'ya hayırlı olsun, yaşanılan sıkıntıları unutturacak bir yatırım oldu" dedi. Başkan Ergün, kavşağın vatandaşların hizmetine sunulmasıyla birlikte Turgutlu trafiğinin rahatlayacağını belirterek, bundan sonra can ve mal kaybı yaşanmaması dileklerini iletti.

Başkan Ergün'e Atkı ve Bere Hediye Edildi

Başkan Ergün, sivil toplum kuruluşları ziyaretlerine Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Turgutlu Şubesi Başkanı Hüsamettin Sağlık ve yönetim kurulunu ziyaret ederek devam etti. Başkan Ergün ziyaretinde, dernek başkanı Hüsamettin Sağlık'a ziyaret anısına porselen vazo hediye ederken, Dernek Başkanı Sağlık ise Başkan Ergün'e üzerinde vakfın isminin yazılı olduğu atkı ve bere hediye etti.