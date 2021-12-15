Başkan Ergün, Şehitlerimizi Andı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda şehit düşen kahramanlarımızı andı. Başkan Ergün, Büyükşehir Belediye Meclisinde şehitlerimizin yanı sıra geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Manisalı iş insanı Dündar Çiloğlu ile trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmen Bahar Zeybek, Fatma Zeybek ve eski eşi tarafından yaşamdan koparılan Aylin Alkutay'ı da rahmetle yad etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Son günlerde gelen acı haberler maalesef yüreğimizi yaktı. Kuzey Irak ve Suriye'de şehit düşen kahraman evlatlarımız Binbaşı Mete Yıldırım, Astsubay Cemil Mutlu, Uzman Çavuşlar Savaş Dinç, Emre Ceylan, Ali Sarı, Doğanay Çelik ve İdris Akgöz'ü huzurlarınızda rahmetle anıyor, aziz milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Geçtiğimiz hafta Manisa'mızın hayırsever iş insanlarından, değerli büyüğümüz Dündar Çiloğlu'nu kaybettik. Merhuma yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Akhisar Dağdere İlkokulunda Sınıf Öğretmeni olarak görev yapan değerli öğretmen kızımız Bahar Zeybek, geçirdiği trafik kazası sonucu Hakkın rahmetine kavuştu. Elim kazada 5 yaşındaki evladımız Fatma Zeybek de yaşamını yitirdi. Evlatlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum, mekanları cennet olsun. Eski eşi tarafından yaşamdan koparılan Antalya Döşemealtı Ülkü Ocakları yöneticisi evladımız Aylin Alkutay'a da yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar dilerim. Kadına yönelik şiddet olaylarının son bulması en büyük temennimizdir. Artık yeter diyoruz" dedi.

Covid'siz Bir Yıl Diledi

Yeni yıl ile ilgili temennilerini de paylaşan Başkan Ergün, "Bu acı haberlerin yanında spordaki başarımız bir nebze olsun yüreğimize su serpti. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider olarak tamamlayan Galatasaray Spor Kulübümüze ve mücadelesine UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe Spor Kulübümüze başarılar diliyorum. Yolları açık olsun. 2022 yılına sayılı günler kaldı. Covid-19 salgını nedeniyle küresel çapta yaşadığımız sorunlar nedeniyle insanlık olarak zor günler geçirdik. O açıdan yeni yılın Manisa'mıza, ülkemize ve tüm dünyaya sağlık ve mutluluk getirmesini diliyor, bu salgının son bulacağı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Şimdiden hepinizin yeni yılını kutluyorum" diye konuştu.