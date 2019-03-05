Başkan Ergün, Siyasi Spekülasyonlara Şeffaf Belediyecilikle Cevap Verdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi Web TV ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programının konuğu oldu. Program sunucusu Özgür Hancıoğlu'nun gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Başkan Ergün, yerel seçimler öncesinde sıkça siyasi spekülasyonlara konu edilen kartlı su sayaçları ve su tahsilatlarında alınan 3 TL hat bakım ve işletme bedeli ile ilgili de açıklamalarda bulunarak konuyla ilgili vatandaşı aydınlattı.

"Kartlı sayaç Büyükşehir ile gelmiş bir uygulama değil"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Son günlerde özellikle sosyal medyada bu hat bakım ve işletme bedeli ile ilgili bir tepki yaratılmaya çalışılıyor. Vatandaşın tabii ki kendine göre haklı olduğu yönler var, ancak mesele biraz da nereden bakılmak istendiğine bağlı. Bu yüzden de bunu etraflıca açıklamak isterim. Her şeyden önce Manisa, Büyükşehir Belediyesi olmadan önce, yani 2014 yılı öncesinde belediyeler zamanında Ahmetli, Demirci, Kırkağaç, Alaşehir, Akhisar, Gölmarmara, Gördes, Sarıgöl, Soma, Selendi ve Manisa merkezde 18 bin 336 kartlı sayaç aboneliği zaten yapılmış. Bugün itibarı ile takılan akıllı sayaç adedimiz 238 bin 264'tür. 18 bini düşersek, bizim taktığımız 220 bin sayaçtır. Manisa'da 606 bin 741 su abonemiz mevcut. Bu sistem 10 yıllık ömrünü dolduran mekanik sayaçlara uygulandı. Öncelikle bunun bilinmesini istiyorum. Kanun ve yönetmelikler gereğince belirtilen bu kuralları uygulama yoluna gittik. Önce bir 100 bin sayaç taktık, yüzde 10 artışla bunu 110 bin yaptık. Sonrasında yine 100 bin sayaçlık ihaleye çıktık, aynı şekilde bir 110 bini daha tamamladık" dedi.

Avantajları Bir Bir Sıraladı

Başkan Ergün, kartlı sayaç abonelerinin bu sistem sayesinde faydalandığı avantajlar hakkında da detaylı bilgi verdi. Ergün, "Öncelikle kartlı sayaç kullanan abonelerimiz, diğer abonelerimize göre su bedelini yüzde 10 daha ucuz ödüyor. Bu da 1 yıl içerisinde bir faturayı eksik ödemek anlamına geliyor. Ve bu uygulama 2015 Kasım ayından beri devam ediyor. İkincisi: 'Kartlı sayaç uygulamasında kademe sistemi bulunmamaktadır.' Mekanikte belli bir metreküpten sonra katlanırken, kartlı sayaçta bu yoktur. Ayrıca aboneler istedikleri kadar su yüklemesi yapabilmekteler. Bunun yanında, faturaların geç ödenmesinden kaynaklı gecikme zammı diye bir şey söz konusu değil. Ayrıca depozito sorunu ortadan kalkmış durumda.Mekanik sayaç bağlatılacağı zaman sayaç bedeli, depozito bedeli ve bağlatma-açma bedeli 220 TL. Bazı vatandaşlarımız şuan kartlı sayacı söktürüp mekaniği bağlatma yoluna gidiyor ve bunu yaparken de yine bu 220 lirayı ödemek durumunda kalıyorlar. Ama kartlı sayacı 18 ay vadeyle, ihalede belirlenen ücret neyse, üzerine 1 TL dahi koymadan vatandaşa veriyoruz. Bu da aylık 12 TL lira gibi bir ücret ediyor. En son 195 TL artı KDV ile 235 TL'ye tekabül ediyordu.Artı, kartlı sayaca günün her saatinde su yükleme imkanı var. Sayaçta yüklü su kalmasa bile; mesai sonrası, hafta sonu, resmi ve dini bayramlarda su kesintisi yaşanmamaktadır. Zaten 3 metreküp civarında bir yedek su mevcut, onu da tüketirsen bu günlerde su kesintisi olmuyor. En önemli şey ise kayıp ve kaçak suyun önüne geçilmesi. Yine bir diğer önemli noktada suyun verimli ve tasarruflu kullanımını sağlaması. Su kaynaklarının yetersizliği, şu süreçte ciddi bir sorun. Küresel ısınmanın da etkisiyle su kaynaklarımız her geçen gün azalıyor. Manisa'da 1088 mahalle var ve biz bunların çoğuna suyu, elektrik kullanarak sondajlarla yeraltından çekerek ulaştırıyoruz. Bundan 5 sene öncesinde 50 metre civarından suya ulaşabilirken, bugün bu derinlik 200-250 metrelere kadar indi. Çoğu da suların çekilmesinden dolayı kuruma noktasında ve yerlerine yeni sondajlar açıyoruz. Bunlar ciddi maliyetlerdir" ifadelerini kullandı.

"Ciddi ölçüde tasarruf sağlanıyor"

Kartlı sayaç kullanımının ciddi oranda tasarruf getirdiğini de belirten Başkan Ergün, "MASKİ olarak 346 adet sondaj açmışız. Sonuç itibarı ile mekanik ve kartlı sayaç arasında tasarruf açısından 2017'de 951 abone üzerinden bir karşılaştırma yapılmış. 2016 yılında mekanik sayaç kullandığı dönemde vatandaş aylık ortalama 10 metreküp su tüketirken, 2017'de kartlı sisteme geçince 9 metreküp su tüketmeye başlandığı ortaya çıkmış. Bu sistem böyle bir caydırıcılık ve tasarruf getirmiş. Ticari abonelerde ise aylık 21 metreküp kullanırken, geçiş sonrasında 15 metreküpe düştüğü net bir şekilde verilerde görülüyor. Ayrıca sistem bir gecede 2 defa 300 litre sabit kullanım olduğunda, otomatikman kendini kapatıyor. Yani evde kimse olmadığında, su patladığında bu miktardan daha fazla su tüketimi mümkün olmuyor" diyerek konuyu detaylandırdı.

"Hat bakım ve işletim bedeli Manisa'ya özgü değil"

Başkan Ergün 3 TL'lik hat bakım ve işletme bedeli ile ilgili olarak ise, "Hepsinden önce şunu belirtmekte de fayda var. Bu 3 TL'lik bedel, sadece Manisa'ya özgü bir uygulama değil. 30 büyükşehirin içerisinde 15 büyükşehirde bu bedeller alınıyor. Şanlıurfa'da şebeke bakım ücreti adıyla 3 TL + KDV, Kocaeli'de bakım ücreti 3,47 TL + KDV, İstanbul'da bakım bedeli 4,54 TL + KDV, Adana'da bakım bedeli 4,52 TL. Bunlara ek olarak Bursa, Trabzon, Tekirdağ, Sakarya gibi toplam 15 büyükşehir sayabiliriz. İnternet sitemizde de vatandaşımızın bunları tek tek görmeleri mümkündür. Bizim her işimiz açık ve şeffaftır" şeklinde konuştu.

"Manisa Büyükşehir, suyu en ucuza veren belediyeler arasında"

Türkiye genelindeki büyükşehirlerde belirlenen su fiyatlarına da değinen Ergün, belgelerle karşılaştırma yaparak şunları söyledi: "Meclis kararıyla 2016'dan beri suya zam yapmadık ve Türkiye genelindeki fiyatların yarısı ya da 3'te 2'si oranında bedellerle suyu vermeye çalışıyoruz. Örnek verecek olursak Ankara ASKİ 2018 Eylül ayında 10 ton suyu 90 TL'den satıyordu. Burada seçim döneminden kaynaklı indirime gidildi, artık 60 TL civarı alınıyor ancak her ay TEFE-TÜFE'ye göre fiyat artıyor. Yine İstanbul Eylül ayında 74 Lira alıyordu, şuan indirimle 58 Lira alınıyor. Ama burada yine bütün büyükşehirlerdeki gibi bu TEFE-TÜFE işliyor. Adana'da 51,91 imiş; şimdi 58 Lira alıyor. Antep 50,78 alırken, şimdi

50,63 alıyor. Samsun 50,42 iken şimdi 45 Lira alıyor. Ordu 47 Lira 70 Kuruş iken, şuanda 50,38 alıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ise 47,46 TL alırken, 48,17 alıyor. O da ÇTV'nin yükselmesi nedeniyle küsurat oynuyor. 2018'de sadece bu 3 liralık bedel kondu. Mekanik sayaçtan kullanılan suyun fiyatı 48 liradır. Kartlı sayaç kullananlar 43 Lira ödüyor. 80-90 Liralar nerede, 43 Lira nerede? Aynı şekilde Tekirdağ 47 Lira, Sakarya ve Kocaeli 46 Lira, Kayseri 48 Lira. Şunu da ifade etmek isterim ki, burası bir kamu kurumu yani Genel Müdürlük. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü geçtiğimiz 4 yılda bütçe yönetimi konusunda çok çeşitli ödüller aldı, almaya da devam edeceğiz. Nereden nereye geldik, onu da vatandaşlarımızla paylaşmamız gerekiyor.

"Gider kalemleri yükselirken, gelirlerde düşüş yaşanıyor"

Şeffaf belediyecilik anlayışının bir gereği olarak gider ve gelir kalemlerini de tek tek vatandaşlarla paylaşan Başkan Ergün, "MASKİ'nin 2018'in Ocak ayında mahalle ve ilçe merkezlerindeki sondajlar için harcadığı elektrik maliyeti 4 Milyon lira civarındaydı. Türkiye genelindeki zamlarla Kasım-Aralık'tan beri elektriğe 74,30 zam geldi. Buna bağlı olarak şuan MASKİ aylık 7 ila 7 buçuk milyon TL elektrik gideri ödemeye başladı. Yıllık 45 Milyon TL artış demek. Bu yalnızca tek bir kalemdir. Sahadaki çalışmalarda kullandığımız diğer çelik boru, vana ve benzeri malzemelerden bahsetmiyorum bile ki onlara gelen zam da yüzde 40'tan aşağı değil. En önemlisi de asgari ücret. Biliyorsunuz ki yılbaşından itibaren yasayla bu ücretlerde de artışa gidildi. Büyükşehir bünyesinde 5 bin 400 tane personel çalışıyor. Bu çalışanların kuruma aylık maliyetine 5 Milyon 100 bin Lira ilave zam geldi. Bunu yıllık karşılığı 60 Milyon TL. Vermeden almak Allah'a mahsus. Son dönemlerde ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı süreçten ötürü vergi gelirlerinin kamuya dönüşlerinde de sıkıntılar var.Son 3 ay içerisinde 50 Milyon TL'lik bir payda düşme var. Giderimiz artarken, gelirimiz düşüyor. Bunu dengelemek gerek, ancak 3 yıldır da meclis kararıyla zam alamamışız. Şimdi bu 3 TL ve kartlı sayaçlar ile beni vurmaya çalışıyorlar. Elektriği, doğalgazı kesilmesin diye gününde ödüyorken, belediyeler siyasi kurumlar diye düşünülerek bu ihmal edinmiş ve insanlarımız bu alışkanlığı edinememiş.Şuanda gelirlerin tahsilat oranı maalesef 3'te 1'e düşmüş durumdadır. Bunları şeffaf bir şekilde vatandaşımızla paylaştıkça, durumun daha da anlaşılabilir olmasını sağlıyoruz" diye konuştu.