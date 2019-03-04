Son Dakika Haberleri: Başkan Ergün, " Sizler Bu Kulübe Layık Futbolcularsınız"

Başkan Ergün, " Sizler Bu Kulübe Layık Futbolcularsınız"

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 3-0 net bir skorla kazanılan Bandırma Baltok maçı sonrasında soyunma odasına inerek teknik heyet ve futbolcuları kutladı.

Başkan Ergün,

Zirve yarışında futbolcularından 8 puanlık farkı sorun etmemelerini isteyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, " Ligde kolay maç yok. Bunu bir kez daha gördük. Sizler bu şekilde mücadele ettiğiniz sürece her zaman bu 3 puanı alacaksınız. Buna sadece inanın. Gösterdiğiniz mücadele ve aldığınız galibiyet nedeniyle hepinizi bir kez daha yürekten kutluyorum, teşekkür ediyorum. Sizler bu kulübe layık futbolcularsınız. Buna inanın ve aradaki 8 puanlık farkı da kafanıza takmayın. Manisa Büyükşehir Belediyespor inşallah seri galibiyetleri yakalayacak ve nefesini rakiplerinin ensesinde hissettirmeyi başaracak. Bizim her zaman sizin yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Dün yanınızdaydık, bugünde yanınızdayız, bundan sonra da yanınızda olacağız. Bundan kesinlikle şüphe duymayın. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Sizlerde kendinize daha iyi dikkat edeceksiniz ve çok çalışacaksınız, çok isteyeceksiniz. Çok çalıştığınız ve istediğiniz sürece de rabbim yardım edecektir. Hepinize bu zorlu yolculukta başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:54 Kaynak: Bültenler

Cengiz Ergün, Manisa, Güncel
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