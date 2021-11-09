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Başkan Ergün, Soma BIS ile İlgili İddialara Açıklık Getirdi - Son Dakika

Başkan Ergün, Soma BIS ile İlgili İddialara Açıklık Getirdi

09.11.2021 21:02
Başkan Ergün, Soma BIS ile İlgili İddialara Açıklık Getirdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclisinde Soma Bölgesel Isıtma Sistemlerini kullanan abonelere yönelik açıklamalarda bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclisinde Soma Bölgesel Isıtma Sistemlerini kullanan abonelere yönelik açıklamalarda bulundu. Son dönemde bir takım çevreler tarafından Soma'daki vatandaşların yüzde 40 zamlı tarife üzerinden ısıtma sistemlerini kullanacağı yönünde spekülatif bir ortam oluşturulduğunu dile getiren Başkan Ergün, santralden aldıkları sıcak suya yüzde 27. 4, elektrik fiyatlarına yüzde 53. 3 zam yapılmasına karşın yeni ücret tarifesinde sadece yüzde 26. 3'lük bir artış öngördüklerini belirtti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Somadaki hava kirliliğinin önlenmesi adına büyük önem taşıyan Bölgesel Isıtma Sistemlerinin kömüre ve doğalgaza göre oldukça ekonomik olduğunu da dile getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kasım ayı meclisinde Soma Bölgesel Isıtma Sistemlerini kullanan vatandaşlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Soma BIS'nin 2015 yılında 236 abone ile devralındığını ve yapılan 45 milyon Avro'luk yatırımla bugün 13. 000 abonenin Bölgesel Isıtma Sistemlerini kullandığını belirten Başkan Ergün, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Soma ilçemizde ikamet eden hemşerilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için bildiğiniz gibi Soma Bölgesel Isıtma Sistemini hayata geçirmiştik. 2015 yılında 236 abone ile devir aldığımız bu sisteme şimdiye kadar 45 milyon AVRO yatırım yaptık ve bölgesel ısıtma sistemimizden bugün 13. 000 abonemiz faydalanıyor. Geçtiğimiz günlerde bugünkü meclisimizde yüzde 40 zam yapılacağına yönelik bazı çevreler tarafından imza kampanyaları düzenlenmiş. Somalı hemşerilerimizi düşünmediğimize ve Soma'nın sahipsiz olmadığına yönelik açıklamalarda bulunulmuş. Şimdi ben size işin doğrusunu anlatayım. "

"Çok cüzi bir ücret alıyoruz"

Ödemeleri ve artışları örneklerle anlatan Başkan Ergün, "Soma ilçemizde ortalama 100 metrekare evde oturan ve sıcak su hizmetimizden yararlanan bir ailemiz, geçtiğimiz yıl aylık ortalama 278 TL ücret ödedi. Sezonluk tahsil edilen ortalama ısınma gideri ise 2. 000 TL'dir. Komisyonlarımızda yapılan görüşme sonucunda güncel piyasadaki fiyat artışlarının altında kalmak kaydıyla bu sene yüzde 26. 3'lük bir zam yapılması uygun görüldü. Yeni ücret tarifesi ile bu ailemizin ödeyeceği tutar sezonluk ortalama 2. 500 TL'ye gelecek. 2021-22 sezonu için santralle aramızdaki 25 yıllık sözleşme gereği linyit kömürü fiyat artışı, elektrik üretim ve dağıtım fiyat artışı ile tüketici fiyat artışı ortalaması sonrasında aldığımız sıcak suya % 27. 4 oranında bir zam yapıldı. Bir kez daha ifade ediyorum. Santralden aldığımız sıcak suya % 27. 4 oranında fiyat artışı gerçekleştirildi. Buna ek olarak elektrik fiyatlarındaki % 53. 3'lük artışa rağmen sadece yüzde 26. 3 gibi bir artış öngörüyoruz. Yapılan basın açıklamasında ve idaremize iletilen imza dilekçelerinde yaklaşık yüzde 40 demişler. Hem şuana kadar sıcak suya yaptığımız yatırımlar hem de güncel fiyat artışları ile karşılaştırdığımızda Somalı hemşerilerimizden çok cüzi bir ücret alıyoruz" dedi.

Doğalgaz ve Kömüre Göre Daha Ekonomik

Bölgesel ısıtma sistemi yerine diğer ısıtma sistemlerinin kullanılması durumunda yapılabilecek ödemeleri örneklerle anlatan Başkan Ergün, "Kaldı ki biraz önce örnek verdiğim bu ailemiz kömür ile ısınıyor olsaydı; 3. 750 TL kömür parası + nakliye ve yakıcı parası verecekti. Aynı ısıyı doğalgaz ile sağlamak isterse sezonluk faturası 4. 500 ila 6. 000 TL arası olacaktı. Hem Soma'mızın havasını temizlediğimiz hem de hemşerilerimize ekonomik ısınma sağladığımız bölgesel ısıtma sistemimiz hakkında yapılan asılsız ve gerçek dışı bu açıklamaların yersiz olduğunu düşünüyor, takdiri Somalı hemşerilerime bırakıyorum" diye konuştu.

Başkan Ergün, Soma BIS ile İlgili İddialara Açıklık Getirdi
Başkan Ergün, Soma BIS ile İlgili İddialara Açıklık Getirdi
Başkan Ergün, Soma BIS ile İlgili İddialara Açıklık Getirdi
Başkan Ergün, Soma BIS ile İlgili İddialara Açıklık Getirdi

Cengiz Ergün, Manisa, Kasım, Soma, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Ergün, Soma BIS ile İlgili İddialara Açıklık Getirdi - Son Dakika


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