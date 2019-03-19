Başkan Ergün Soma'da

İlçe girişinde MHP İlçe Kadın Kolları tarafından çiçeklerle karşılanan Başkan Ergün, Soma Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Ali Tulup ve yönetim kademesi tarafından kapıda karşılanan Başkan Ergün, Başkan Ali Tulup ile birlikte yeni dönemde Soma'da en güzel hizmetleri vereceklerini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe ziyaretlerine Soma ile devam etti. İlçe girişinde MHP İlçe Kadın Kolları tarafından çiçeklerle karşılanan Başkan Ergün, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'u makamında ziyaret etti. Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve yönetim kademesi tarafından kapıda karşılanan Başkan Ergün'e AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, MHP İl Başkan Vekili Gökhan Hilmi Gürsoy, MHP Soma İlçe Başkanı Adem Yıldırım, AK Parti Soma İlçe Başkanı Mehmet Ali Aksoy, MHP Kadın Kolları İlçe Başkanı Emel Coşkun, AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Emel Özdemir, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Süleyman Allı, Soma Ülkü Ocakları Başkanı Musa Çağlar ve partililer eşlik etti. Ziyarette Soma'da yapılan çalışmalardan bahseden Başkan Ergün, ilçenin alt yapısı ve üst yapısının değiştiğini söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Soma Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Soma Belediye Başkan Adayı Ali Tulup, Başkan Ergün'e Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının başarı ile sonuçlanması temennisinde bulundu. Başkan Ergün de Cumhur İttifakı'nın Soma'da başarılı olacağına inandığını söyledi.