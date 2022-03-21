Başkan Ergün, "Su kaynaklarımız sınırsız değil. Suyumuzu bilinçli kullanmalı ve su kaynaklarımızı kirletmemeliyiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Başkan Ergün, mesajında şunlara yer verdi: "Bugün, içilebilir su kaynaklarının korunmasına ve arttırılmasına dikkat çekmek için 1993 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Dünya Su Günü. Küresel ısınma, iklim değişikliği, su kaynaklarının kirletilmesi ve aşırı su kullanımı gibi nedenler, dünyayı olduğu gibi ülkemizi de susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya bırakmaktadır. Manisa'mızın içme suyu ihtiyacının yüzde 99'unu yeraltı su kaynaklarından sağlıyoruz. 20-25 yıl öncesinde 50-60 metrelerde ulaştığımız suya, bugün, 400-450 metrelerde ulaşıyoruz. Her yıl 100 -150 arası sondajımız kuruyor ve su seviyeleri kritik düzeylere düşüyor. Bu tablo bize, su kaynaklarının günden güne yok olduğunu göstermektedir. Hepimizin, şunu çok iyi bilmesi lazım; "Su kaynaklarımız sınırsız değil. Suyumuzu bilinçli kullanmalı ve su kaynaklarımızı kirletmemeliyiz" Gelecekte yaşanacak savaşların su kaynakları için çıkacağı bilinci ile hareket etmeli, gereken önlemleri şimdiden almalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Dünya Su Günü'nü kutluyor, hepinize sağlık ve mutluluk dolu günler diliyorum."